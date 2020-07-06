الشؤون البلدية توفر وظائف تقنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن توفر وظائف تقنية شاغرة للجنسين؛ للعمل بالمركز البلدي للتحول الرقمي بمدينة الرياض.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية "مطور برامج، أخصائي شبكات الحاسب، مهندس حاسب آلي، مهندس تقنية المعلومات، مهندس قاعدة بيانات " .
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس، ألا يكون على رأس العمل في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيله على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.
يذكر أن التقديم بدأ اليوم الاثنين، وسينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 5 أغسطس 2020، من خلال الرابط التالي هنــــا أو هنـــــا .