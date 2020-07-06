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الشؤون البلدية توفر وظائف تقنية شاغرة

Time منذ 9 دقائق
Views 1278
الشؤون البلدية توفر وظائف تقنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن توفر وظائف تقنية شاغرة للجنسين؛ للعمل بالمركز البلدي للتحول الرقمي بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية "مطور برامج، أخصائي شبكات الحاسب، مهندس حاسب آلي، مهندس تقنية المعلومات، مهندس قاعدة بيانات " .

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس، ألا يكون على رأس العمل في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيله على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

يذكر أن التقديم بدأ اليوم الاثنين، وسينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 5 أغسطس 2020، من خلال الرابط التالي هنــــا أو هنـــــا .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحمـــــها .
ابو محمد 😎
يمكن السواق لاهي باالجوال ولا انتبه الا بعد فوات الاوااان ..
ابو محمد 😎
يمكن السواق لاهي باالجوال ولا انتبه الا بعد فوات الاوااان ..
ابو عارف
صح لسانك
خبير زمانه
للاسف تحاك ضدنا المؤامرات منذ اكثر من 15 سنه ولانعلم عنها ... ومن الذي تمكن من الحصول عليها وينشر مقاطع لاشخاص ويخفي اشخاص احرين ولمصلحه من ...فيه خفايا خلفها يجب معرفه ادق التفاصيل يكفي اننا اخر من يعلم

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