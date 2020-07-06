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الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم

Time منذ 31 دقيقة
Views 1402
الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم

فهمي محمد (صدى):
شنّت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررا عدداً من المواقع في منطقة نجد العتق، خلال هجوم خاطف بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، وأسفر أيضاً عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وأضافت أن الهجوم تزامن مع كمين محكم استهدف مجاميع تابعة للمليشيات في محيط جبال صلب ونتج عنه مصرع جميع العناصر التي كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية، ولا تزال جثث القتلى متناثرة على الأرض حتى الآن.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحمـــــها .
ابو محمد 😎
يمكن السواق لاهي باالجوال ولا انتبه الا بعد فوات الاوااان ..
ابو محمد 😎
يمكن السواق لاهي باالجوال ولا انتبه الا بعد فوات الاوااان ..
ابو عارف
صح لسانك
خبير زمانه
للاسف تحاك ضدنا المؤامرات منذ اكثر من 15 سنه ولانعلم عنها ... ومن الذي تمكن من الحصول عليها وينشر مقاطع لاشخاص ويخفي اشخاص احرين ولمصلحه من ...فيه خفايا خلفها يجب معرفه ادق التفاصيل يكفي اننا اخر من يعلم

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