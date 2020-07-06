طريقة التعامل مع الطفل المصاب بـ "الهلع الليلي"

أميرة خالد (صدى):
يُصاب الأطفال أحيانًا باضطرابات النوم ليلًا فيما يُعرف بـ "الهلع الليلي"، إذ يكون الطفل خائفًا ومذعورًا جدًا ومشوش الذهن.
وكشفت الدكتور هيا السبيعي استشاري الصدرية واضطرابات النوم عند الأطفال، أن الهلع الليلي يحدث عادة في عمر ما قبل المدرسة أو في السنوات الأولى من الدراسة ويتم تجاوزه في سن المراهقة.
ويحدث ذلك بسبب عدم حصول الطفل علي قسط كافٍ من النوم، اتباع جدول نوم غير منتظم، الحرارة والاعتلال المرضي، بعض الأدوية، حين ينام الطفل بمثانة ممتلئة، النوم في بيئات مختلفة، النوم في بيئة مزعجة ذات ضجيج، حالات الضغط النفسي.
وأكدت أنه لابد على الوالدين أن يغلقا جميع الأبواب والنوافذ بإحكام ووضع حاجز عند الدرج لمنعه من السقوط وآخر أمام باب غرفته لمنعه من الخروج، وعدم إيقاظ الطفل وتهدئته إذا استيقظ وإن لم يستجب تركه وعدم اعتراضه إلا حين يكون في حالة أذى.