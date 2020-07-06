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طريقة التعامل مع الطفل المصاب بـ "الهلع الليلي"

Time منذ 3 أيام
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طريقة التعامل مع الطفل المصاب بـ "الهلع الليلي"

أميرة خالد (صدى):
يُصاب الأطفال أحيانًا باضطرابات النوم ليلًا فيما يُعرف بـ "الهلع الليلي"، إذ يكون الطفل خائفًا ومذعورًا جدًا ومشوش الذهن.

وكشفت الدكتور هيا السبيعي استشاري الصدرية واضطرابات النوم عند الأطفال، أن الهلع الليلي يحدث عادة في عمر ما قبل المدرسة أو في السنوات الأولى من الدراسة ويتم تجاوزه في سن المراهقة.

ويحدث ذلك بسبب عدم حصول الطفل علي قسط كافٍ من النوم، اتباع جدول نوم غير منتظم، الحرارة والاعتلال المرضي، بعض الأدوية، حين ينام الطفل بمثانة ممتلئة، النوم في بيئات مختلفة، النوم في بيئة مزعجة ذات ضجيج، حالات الضغط النفسي.

وأكدت أنه لابد على الوالدين أن يغلقا جميع الأبواب والنوافذ بإحكام ووضع حاجز عند الدرج لمنعه من السقوط وآخر أمام باب غرفته لمنعه من الخروج، وعدم إيقاظ الطفل وتهدئته إذا استيقظ وإن لم يستجب تركه وعدم اعتراضه إلا حين يكون في حالة أذى.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

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