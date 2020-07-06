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دبي تستقبل غدا سياح العالم وتحدد إجراءات للدخول

Time منذ ساعة
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دبي تستقبل غدا سياح العالم وتحدد إجراءات للدخول

دبي (صدى):
أعلنت دائرة السياحة في دبي عن فتح الإمارة أبوابها لاستقبال السيّاح ابتداءً من يوم غدٍ، الموافق في 7 يوليو الجاري.

وتضمنت قائمة التحقق للسفر إلى دبي 4 إجراءات، وهي التحقق فيما إذا كان المسافر بحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر، إضافة إلى حجز رحلة الطيران.

بالإضافة إلى شراء تأمين على السفر تشمل تغطية تكاليف العلاج من فيروس كورونا أو الإفصاح عن أن المسافر سيتحمل تكاليف العلاج، إلى جانب إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR قبل 96 ساعة من موعد السفر.

وأوضحت أن اختبارات PCR تتوافر لدى الوصول إلى دبي، حيث يتعين على المسافر في هذه الحالة عزل نفسه إلى حين صدور نتيجة الاختبار.

وتابعت أنه إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية يمكن للمسافر مغادرة الفندق والاستمتاع برحلته بشكل طبيعي، أما إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية فيتعين عليه اتباع نصائح هيئة الصحة بدبي ومتابعة العزل.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحمـــــها .
ابو محمد 😎
يمكن السواق لاهي باالجوال ولا انتبه الا بعد فوات الاوااان ..
ابو محمد 😎
يمكن السواق لاهي باالجوال ولا انتبه الا بعد فوات الاوااان ..
ابو عارف
صح لسانك
خبير زمانه
للاسف تحاك ضدنا المؤامرات منذ اكثر من 15 سنه ولانعلم عنها ... ومن الذي تمكن من الحصول عليها وينشر مقاطع لاشخاص ويخفي اشخاص احرين ولمصلحه من ...فيه خفايا خلفها يجب معرفه ادق التفاصيل يكفي اننا اخر من يعلم

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