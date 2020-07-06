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سبب تسمية تمثال "رجل المعاناة" بهذا الاسم

Time منذ ساعة
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سبب تسمية تمثال "رجل المعاناة" بهذا الاسم

نايف السالم (صدى):
يُعد تمثال "رجل المعاناة" من أقدم وأغلى القطع الفنية التاريخية في المملكة، إذ تم تسميته هكذا نسبة إلى ملامح الحزن والمعاناة التي تظهر على التمثال.

وعُثر على التمثال في منطقة الكهفة قرب مدينة حائل منذ عقود، حتى أصبح أهم القطع الأثرية التي تجوب العالم للتعريف بالحضارات على أرض المملكة.

و"رجل المعاناة" هو تمثال من الحجر الرملي، عثر عليه بالقرب من بلدة الكهفة 200 كلم جنوب حائل، ويعود تاريخ القطعة لأكثر من 6 آلاف عام.

ويعبر التمثال عن ملامح الحزن في عينين غائرتين وفم، ويد تمتد نحو القلب كناية عن المعاناة، فيما يعتبر العديد من دارسي علم الإنسان أن هذه اللوحة الفنية تعطي دلالة كبيرة للتاريخ الإنساني في المنطقة وغيرها من اللوحات.

وانتقلت تلك القطعة إلى العديد من دول العالم ومنها أمريكا واليابان والصين ودول أوروبية متعددة؛ للتعريف بالحضارات على أرض المملكة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحمـــــها .
ابو محمد 😎
يمكن السواق لاهي باالجوال ولا انتبه الا بعد فوات الاوااان ..
ابو محمد 😎
يمكن السواق لاهي باالجوال ولا انتبه الا بعد فوات الاوااان ..
ابو عارف
صح لسانك
خبير زمانه
للاسف تحاك ضدنا المؤامرات منذ اكثر من 15 سنه ولانعلم عنها ... ومن الذي تمكن من الحصول عليها وينشر مقاطع لاشخاص ويخفي اشخاص احرين ولمصلحه من ...فيه خفايا خلفها يجب معرفه ادق التفاصيل يكفي اننا اخر من يعلم

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