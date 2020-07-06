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صورة جديدة تفضح الحساب القطري "طيار ركن"

Time منذ ساعة
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صورة جديدة تفضح الحساب القطري "طيار ركن"

ماجد القزيز (صدى):
وقع حساب طيار ركن المزيف الذي يتبع الخلايا الإلكترونية القطرية في مأزق جديد بسبب صورة فضحت شخصيته الحقيقة.

ونشرت المغرد البارز والمعروف باسم ”نايفكو“ صورة جديدة لفضح حساب طيار ركن القطري الذي تخفى منذ سنوات؛ لتضليل عشرات آلاف المتابعين السعوديين في موقع التدوين المختصر.

ونشر نايفكو، صورة تظهر تباهي صاحب حساب "طيار ركن" قبل سنوات بسيارته القطرية قائلا: ”السيارة التي صور طبلونها طيار ركن يوم الأحد الماضي، لإثبات أنه سعودي، هذي لوحتها، تقدر تنكر ياغالي اذا تقدر تنكر .. وريني شجاعتك، جرّب حكاية طيار ركن”.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحمـــــها .
ابو محمد 😎
يمكن السواق لاهي باالجوال ولا انتبه الا بعد فوات الاوااان ..
ابو محمد 😎
يمكن السواق لاهي باالجوال ولا انتبه الا بعد فوات الاوااان ..
ابو عارف
صح لسانك
خبير زمانه
للاسف تحاك ضدنا المؤامرات منذ اكثر من 15 سنه ولانعلم عنها ... ومن الذي تمكن من الحصول عليها وينشر مقاطع لاشخاص ويخفي اشخاص احرين ولمصلحه من ...فيه خفايا خلفها يجب معرفه ادق التفاصيل يكفي اننا اخر من يعلم

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