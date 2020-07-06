صورة جديدة تفضح الحساب القطري "طيار ركن"

ماجد القزيز (صدى):
وقع حساب طيار ركن المزيف الذي يتبع الخلايا الإلكترونية القطرية في مأزق جديد بسبب صورة فضحت شخصيته الحقيقة.
ونشرت المغرد البارز والمعروف باسم ”نايفكو“ صورة جديدة لفضح حساب طيار ركن القطري الذي تخفى منذ سنوات؛ لتضليل عشرات آلاف المتابعين السعوديين في موقع التدوين المختصر.
ونشر نايفكو، صورة تظهر تباهي صاحب حساب "طيار ركن" قبل سنوات بسيارته القطرية قائلا: ”السيارة التي صور طبلونها طيار ركن يوم الأحد الماضي، لإثبات أنه سعودي، هذي لوحتها، تقدر تنكر ياغالي اذا تقدر تنكر .. وريني شجاعتك، جرّب حكاية طيار ركن”.