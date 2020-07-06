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أنظمة أمان تساعد في الحد من حوادث السيارات

Time منذ 4 أيام
Views 1935
أنظمة أمان تساعد في الحد من حوادث السيارات

علي القحطاني (صدى):
تبذل شركات السيارات جهودها لاستحداث وسائل أمان للحد من حوادث السير، ومن أبرز هذه الوسائل نظام منع غلق الفرامل.

ويساعد هذا النظام على إيقاف السيارة بشكل مفاجئ بدون دورانها، ويعد مناسب في حالات المطر أو الطرق التى تعاني من مشاكل.

كما أن هناك نظام آخر متعلق بالفرامل، وهو يعمل على تغيير قوة الفرامل بحسب الطريق ووزن السيارة والسرعة، مما يمنع أيضا دورانها أو انزلاقها.

ومن الأنظمة التى توفر الأمان الوسائد الهوائية لحماية السائق من الصدمات، ونظام مراقبة البقعة العمياء، والذى ينبه السائق بالأشياء التى قد لا يرها في الطريق أثناء القيادة في الليل، كما يحذره من أى سيارة قد تتواجد خلفه.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .

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