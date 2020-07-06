أنظمة أمان تساعد في الحد من حوادث السيارات

علي القحطاني (صدى):
تبذل شركات السيارات جهودها لاستحداث وسائل أمان للحد من حوادث السير، ومن أبرز هذه الوسائل نظام منع غلق الفرامل.
ويساعد هذا النظام على إيقاف السيارة بشكل مفاجئ بدون دورانها، ويعد مناسب في حالات المطر أو الطرق التى تعاني من مشاكل.
كما أن هناك نظام آخر متعلق بالفرامل، وهو يعمل على تغيير قوة الفرامل بحسب الطريق ووزن السيارة والسرعة، مما يمنع أيضا دورانها أو انزلاقها.
ومن الأنظمة التى توفر الأمان الوسائد الهوائية لحماية السائق من الصدمات، ونظام مراقبة البقعة العمياء، والذى ينبه السائق بالأشياء التى قد لا يرها في الطريق أثناء القيادة في الليل، كما يحذره من أى سيارة قد تتواجد خلفه.