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ميسي يحقق رقما قياسيا جديد مع برشلونة

Time منذ 7 دقائق
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ميسي يحقق رقما قياسيا جديد مع برشلونة

وكالات (صدى):
سجل “برشلونة سجل الهدف رقم 9000 منذ تأسيسه، في تاريخ المسابقات، بالهدف الذي سجله أنسو فاتي، في الفوز 4/1 على فياريال، أمس الأحد، فيما شارك مييس في 7% من هذه الأهداف.

وسجل الأرجنتيني 630 هدفا لبرشلونة في مختلف المسابقات، ما يعادل 7% من أهداف النادي الكتالوني منذ تأسيسه.

وسجل ميسي 27 هدفا وصنع 24 في 38 مباراة الموسم الحالي، ليصل إلى تسجيل 630 هدفا، في 725 مباراة مع برشلونة.

وسجل ميسي أهداف بواقع 441 هدفا في 481 مباراة في الدوري الإسباني، و67 في 94 مباراة في كأس إسبانيا، و 122 هدفا في 150 مباراة في دوري أبطال أوروبا، كما سجل ميسي 5 أهداف في 5 مباريات في كأس العالم للأندية، و3 أهداف في 4 مباريات بكأس السوبر الأوروبي، و14 هدفا في 19 مباراة في السوبر الإسباني.

وأول هدف في تاريخ برشلونة سجله روما فورنس، في 5 أبريل 1909، في حين سجل فاتي الهدف رقم 9000 بعد 111 عامًا.

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أحدث التعليقات

ebrahim
الفراغ ومايسوي
ابراهيم
حطيت حرتك وفشيت خلقك بعامل البقالة مستحيل يشتري صاحب البقالة من محل الجملة الأب ضريبة الملف بذمتك وإنت عارف انى دفع لكن صاحب البقالة ليس السبب
غيووورر ٢
غيووورر... انا الوحيد اللي فاهم مضمون رسالتك... وربك يعين
زائر
البقاله الصغيره تاخذ من مستودع او موزع مدفوع الضريبه والضريبه لابد المحل يصل مبلغ معين بعضها محلات صغيره مافيها فواتير لكن الضرائب تدفع في المستودع او الموزع
ebrahim
السبب الرجل إلي هي تعرفت عليه دمر عقلها وخرب حياتها وهي انغمست في حبه السمي وللأسف الشديد أكثر البنات يحبن الفاسدين وهذا حاصل قد يستغرب البعض منكم ولكنه يحصل بكثره ،وياما هنالك أناس كانوا أوفياء ومحترمين تجاه علاقاتهم العاطفية تجاه النساء ولكن للأسف الشديد يقابلون برفض والكره والسبب يعود للأسباب مادية ،انا من الناس إلي مو جميل الخلقة لكني طيب الأخلاق وأحترم مشاعر المرأة جداً لأبعد الحدود ولكن طووول عمري سيء الحظ معهن💔😔.

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