ميسي يحقق رقما قياسيا جديد مع برشلونة

وكالات (صدى):
سجل “برشلونة سجل الهدف رقم 9000 منذ تأسيسه، في تاريخ المسابقات، بالهدف الذي سجله أنسو فاتي، في الفوز 4/1 على فياريال، أمس الأحد، فيما شارك مييس في 7% من هذه الأهداف.
وسجل الأرجنتيني 630 هدفا لبرشلونة في مختلف المسابقات، ما يعادل 7% من أهداف النادي الكتالوني منذ تأسيسه.
وسجل ميسي 27 هدفا وصنع 24 في 38 مباراة الموسم الحالي، ليصل إلى تسجيل 630 هدفا، في 725 مباراة مع برشلونة.
وسجل ميسي أهداف بواقع 441 هدفا في 481 مباراة في الدوري الإسباني، و67 في 94 مباراة في كأس إسبانيا، و 122 هدفا في 150 مباراة في دوري أبطال أوروبا، كما سجل ميسي 5 أهداف في 5 مباريات في كأس العالم للأندية، و3 أهداف في 4 مباريات بكأس السوبر الأوروبي، و14 هدفا في 19 مباراة في السوبر الإسباني.
وأول هدف في تاريخ برشلونة سجله روما فورنس، في 5 أبريل 1909، في حين سجل فاتي الهدف رقم 9000 بعد 111 عامًا.