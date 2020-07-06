بالفيديو .. أبرز أساليب عمليات النصب والاحتيال عبر واتساب

عادل الحربي (صدى):
أوضح الدكتور عبدالرحمن المطرف، استاذ تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود، أبرز أساليب عمليات النصب الاحتيال الرقمية عبر تطبيق واتساب.
وذكر، في مداخلة له بقناة الإخبارية، أن من بين هذه الأساليب نشر مواد تغري المستخدمين بالربح والثراء السريع، فيما يتجه البعض لاستغفال القدرات التقنية للمستخدمين عن طريق إرسال الروابط في رسائل، وبمجرد الدخول عليها يتم الإستيلاء على بيانات شخصية للمستخدم، وتبدأ عمليات الابتزاز.
وأشار إلى أن البعض ينتحل صفة شخصية معروفة ثم يدعو المتابعين له للانضمام لجروب في تطبيق الواتساب، ويقع المستخدم حينها ضحية للنصب والاحتيال.