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وظائف تعليمية شاغرة في مدارس المعالي الأهلية بالرياض

Time منذ 46 دقيقة
Views 1541
وظائف تعليمية شاغرة في مدارس المعالي الأهلية بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مدارس المعالي الأهلية بالرياض عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة (للرجال والنساء)،للعام الدراسي الجديد 1441/1442هـ، وذلك وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف الإدارية والفنية:

1 -مسؤول حركة ونقل.

2 -موظف قبول وتسجيل.

3 -فني تغذية.

4 -موظف علاقات حكومية.

5 -مسؤول تقنية الكترونية.

6 -عمال وعاملات.

7 -سائقين.

الوظائف التعليمية:

1 -قائدة تربوية.

2 -وكيلات.

3 -معلمين ومعلمات جميع التخصصات.

4 -رائد نشاط.

5 -مرشد طلابي.

ولفتت إلى أن التقديم ُمتاح حاليًا وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وطالبت بإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

1 -الوظائف الإدارية والفنية:

[email protected]

2 -الوظائف التعليمية (مع كتابة مسمى التخصص في عنوان البريد)

[email protected]

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أحدث التعليقات

ebrahim
الفراغ ومايسوي
ابراهيم
حطيت حرتك وفشيت خلقك بعامل البقالة مستحيل يشتري صاحب البقالة من محل الجملة الأب ضريبة الملف بذمتك وإنت عارف انى دفع لكن صاحب البقالة ليس السبب
غيووورر ٢
غيووورر... انا الوحيد اللي فاهم مضمون رسالتك... وربك يعين
زائر
البقاله الصغيره تاخذ من مستودع او موزع مدفوع الضريبه والضريبه لابد المحل يصل مبلغ معين بعضها محلات صغيره مافيها فواتير لكن الضرائب تدفع في المستودع او الموزع
ebrahim
السبب الرجل إلي هي تعرفت عليه دمر عقلها وخرب حياتها وهي انغمست في حبه السمي وللأسف الشديد أكثر البنات يحبن الفاسدين وهذا حاصل قد يستغرب البعض منكم ولكنه يحصل بكثره ،وياما هنالك أناس كانوا أوفياء ومحترمين تجاه علاقاتهم العاطفية تجاه النساء ولكن للأسف الشديد يقابلون برفض والكره والسبب يعود للأسباب مادية ،انا من الناس إلي مو جميل الخلقة لكني طيب الأخلاق وأحترم مشاعر المرأة جداً لأبعد الحدود ولكن طووول عمري سيء الحظ معهن💔😔.

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