وظائف تعليمية شاغرة في مدارس المعالي الأهلية بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مدارس المعالي الأهلية بالرياض عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة (للرجال والنساء)،للعام الدراسي الجديد 1441/1442هـ، وذلك وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف الإدارية والفنية:
1 -مسؤول حركة ونقل.
2 -موظف قبول وتسجيل.
3 -فني تغذية.
4 -موظف علاقات حكومية.
5 -مسؤول تقنية الكترونية.
6 -عمال وعاملات.
7 -سائقين.
الوظائف التعليمية:
1 -قائدة تربوية.
2 -وكيلات.
3 -معلمين ومعلمات جميع التخصصات.
4 -رائد نشاط.
5 -مرشد طلابي.
ولفتت إلى أن التقديم ُمتاح حاليًا وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
وطالبت بإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
1 -الوظائف الإدارية والفنية:
[email protected]
2 -الوظائف التعليمية (مع كتابة مسمى التخصص في عنوان البريد)
[email protected]