بالفيديو.. لحظة تعرُّض حارس مرمى لصاعقة رعدية أصابته بحروق

وكالات (صدى):
وثّق مقطع فيديو، لحظة تعرُّض حارس مرمى فريق زناميا ترودا الروسي لكرة القدم، إلى عاصفة رعدية أثناء التدريبات، دخل على إثرها في غيبوبة.
وأوضح النادي، أن الحارس كان يتدرب بمفرده بعيداً عن زملائه، قبل أن تصيبه الصاعقة، وكان المدرب أنطون باسوف أول من لاحظ الحادثة وهرع لمساعدته.
وأجرى المدرب، الإسعافات الأولية من تدليك غير مباشر للقلب والتنفس الاصطناعي، حتى وصلت سيارة الإسعاف ونقلت حارس المرمى الشاب البالغ من العمر 16 عاما، إلى المستشفى.
وأكد النادي، أن الأطباء ذكروا أن حالته مستقرة الآن ولا خطر على حياته، وقلبه يعمل بشكل طبيعي، ولكنه تعرض لحروق شديدة.
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