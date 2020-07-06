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بالفيديو.. لحظة تعرُّض حارس مرمى لصاعقة رعدية أصابته بحروق

Time منذ 55 دقيقة
Views 1678
بالفيديو.. لحظة تعرُّض حارس مرمى لصاعقة رعدية أصابته بحروق

وكالات (صدى):
وثّق مقطع فيديو، لحظة تعرُّض حارس مرمى فريق زناميا ترودا الروسي لكرة القدم، إلى عاصفة رعدية أثناء التدريبات، دخل على إثرها في غيبوبة.

وأوضح النادي، أن الحارس كان يتدرب بمفرده بعيداً عن زملائه، قبل أن تصيبه الصاعقة، وكان المدرب أنطون باسوف أول من لاحظ الحادثة وهرع لمساعدته.

وأجرى المدرب، الإسعافات الأولية من تدليك غير مباشر للقلب والتنفس الاصطناعي، حتى وصلت سيارة الإسعاف ونقلت حارس المرمى الشاب البالغ من العمر 16 عاما، إلى المستشفى.

وأكد النادي، أن الأطباء ذكروا أن حالته مستقرة الآن ولا خطر على حياته، وقلبه يعمل بشكل طبيعي، ولكنه تعرض لحروق شديدة.

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أحدث التعليقات

ebrahim
الفراغ ومايسوي
ابراهيم
حطيت حرتك وفشيت خلقك بعامل البقالة مستحيل يشتري صاحب البقالة من محل الجملة الأب ضريبة الملف بذمتك وإنت عارف انى دفع لكن صاحب البقالة ليس السبب
غيووورر ٢
غيووورر... انا الوحيد اللي فاهم مضمون رسالتك... وربك يعين
زائر
البقاله الصغيره تاخذ من مستودع او موزع مدفوع الضريبه والضريبه لابد المحل يصل مبلغ معين بعضها محلات صغيره مافيها فواتير لكن الضرائب تدفع في المستودع او الموزع
ebrahim
السبب الرجل إلي هي تعرفت عليه دمر عقلها وخرب حياتها وهي انغمست في حبه السمي وللأسف الشديد أكثر البنات يحبن الفاسدين وهذا حاصل قد يستغرب البعض منكم ولكنه يحصل بكثره ،وياما هنالك أناس كانوا أوفياء ومحترمين تجاه علاقاتهم العاطفية تجاه النساء ولكن للأسف الشديد يقابلون برفض والكره والسبب يعود للأسباب مادية ،انا من الناس إلي مو جميل الخلقة لكني طيب الأخلاق وأحترم مشاعر المرأة جداً لأبعد الحدود ولكن طووول عمري سيء الحظ معهن💔😔.

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