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فوائد صحية من القيلولة القصيرة

Time منذ 3 أيام
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فوائد صحية من القيلولة القصيرة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أثبتت بعض الدراسات أن القيلولة القصيرة أفضل بكثير من تناول الكافيين، مؤكدو على ضرورة أخذ قيلولة تستغرق 20 إلى 30 دقيقة من وقت القيلولة، فإذا تجاوزت 60-90 دقيقة، فسوف تستيقظ وتغضب.

كما أثبتت العديد من الدراسات أن أخذ قيلولة قصيرة لمدة 15-20 دقيقة أمر جيد للجسم والعقل، فإنه يساعد أيضًا في تحسين يقظتك طوال اليوم، وتحسين الأداء المعرفي.ف الذى ادى الى حل اغلب المشاكل عند الرجال.

وأظهرت دراسة أجريت مؤخرًا أن المشاركين الذين أخذوا قيلولة بعد الظهر لمدة 20-30 دقيقة أظهروا تحسنًا في المهارات المعرفية والذاكرة وأصبحوا أكثر يقظة.

ويحتاج الأشخاص الذين يميلون إلى الرسم أو الموسيقى، أن يقبلون على أخذ قيلولة لأنها تساعد على زيادة الإبداع لديهم.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

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