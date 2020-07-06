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اصطدام 3 مركبات في العاصمة المقدسة
منذ ساعة
1597
مكة المكرمة (صدى):
شهد حي العمرة في العاصمة المقدسة، حادث اصطدام ثلاثة مركبات ما أدى إلى إصابة شخص.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصاب للمستشفى.
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أحدث التعليقات
ebrahim
الفراغ ومايسوي
ابراهيم
حطيت حرتك وفشيت خلقك بعامل البقالة مستحيل يشتري صاحب البقالة من محل الجملة الأب ضريبة الملف بذمتك وإنت عارف انى دفع لكن صاحب البقالة ليس السبب
غيووورر ٢
غيووورر... انا الوحيد اللي فاهم مضمون رسالتك... وربك يعين
زائر
البقاله الصغيره تاخذ من مستودع او موزع مدفوع الضريبه والضريبه لابد المحل يصل مبلغ معين بعضها محلات صغيره مافيها فواتير لكن الضرائب تدفع في المستودع او الموزع
ebrahim
السبب الرجل إلي هي تعرفت عليه دمر عقلها وخرب حياتها وهي انغمست في حبه السمي وللأسف الشديد أكثر البنات يحبن الفاسدين وهذا حاصل قد يستغرب البعض منكم ولكنه يحصل بكثره ،وياما هنالك أناس كانوا أوفياء ومحترمين تجاه علاقاتهم العاطفية تجاه النساء ولكن للأسف الشديد يقابلون برفض والكره والسبب يعود للأسباب مادية ،انا من الناس إلي مو جميل الخلقة لكني طيب الأخلاق وأحترم مشاعر المرأة جداً لأبعد الحدود ولكن طووول عمري سيء الحظ معهن💔😔.
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