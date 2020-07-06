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أعراض تلف "طرمبة" المياه بالسيارة

Time منذ 4 أيام
Views 2281
أعراض تلف "طرمبة" المياه بالسيارة

أميرة خالد (صدى):
تعد "طرمبة" المياه من الأشياء الميكانيكية الهامة في السيارة، والتي تقوم بضخ المياه في المحرك، وتعمل على تدوير المياه حوله، مما يعمل على امتصاص درجة الحرارة الحالية التي قد تعرض المحرك للتلف في حال عدم وجودها.

وهناك أعراض تدل على تلف "طرمبة" المياه، مثل صدور صوت مزعج في منطقة المحرك، أو وجود تسريب للمياه أسفل السيارة، فإن هذا يدل على وجود تلف أو ثقب إما في ممرات المياه أو في طرمبة المياه نفسها.

ومن الأعراض أيضًا، أنه يمكن أن يخرج بخار الماء بصورة كثيفة من "ردياتير" السيارة وينتج هذا البخار بسبب ارتفاع درجة الحرارة بشدة داخل نظام التبريد، وارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بصورة مستمرة، حتى وإن كانت السيارة تقطع مسافات بسيطة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .
. راعــي الـددســـن .
.◀️دامها علاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه▶️. أجل ماعــلاك منــهم و من مظــاهراتــهم .

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