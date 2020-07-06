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موانئ المملكة تناول 12 مليون طن من المواد الغذائية بزيادة 15%

Time منذ يوم
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موانئ المملكة تناول 12 مليون طن من المواد الغذائية بزيادة 15%

الرياض (صدى):
حققت موانئ المملكة التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية الصادرة والواردة وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو 2020، بواقع 12 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 15 في المائة، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد جاء ميناء جدة الإسلامي في مقدمة موانئ المملكة الأكثر مناولة للمواد الغذائية الصادرة والواردة خلال نفس الفترة، بواقع 5 ملايين طن، يليه ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بواقع 4.2 مليون طن، ثم ميناء ينبع التجاري بواقع أكثر من 895 ألف طن، فميناء الجبيل التجاري بواقع أكثر من 509 آلاف طن، يليه ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بواقع 476 ألف طن، ثم ميناء ضبا بواقع 381 ألف طن، فميناء جازان بواقع أكثر من 372 ألف طن.

وتأتي هذه الزيادة الملحوظة في إجمالي المواد الغذائية، تأكيداً على فاعلية الخطط التشغيلية والإجراءات الاحترازية التي نفذتها "موانئ" بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة منذ بداية جائحة كورونا المستجد، كما يؤكد على جودة وفعالية الأداء واستمرارية الأعمال على مدار الساعة بكل كفاءة واقتدار في أصعب التحديات، مما أسهم في توفير سلاسل الإمداد وضمان وفرة المخزون الغذائي والاستهلاكي وتدفقها إلى الأسواق.

يذكر أن موانئ المملكة حققت خلال شهر مايو المنصرم، ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بواقع 28 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 6.36 في المائة وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، كما حققت نمواً آخر في بضائع المسافنة خلال نفس الشهر، بواقع 212 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 8 في المائة، مما يؤكد على قوة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية في المملكة.

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
ضعنا بين اسعار المحلات الكل استغل هذي الضريبة برفع الاسعار حتى لوكان ما لدية رقم ضريبي بحجة ان الموزعين رفعوا الاسعار . هذي مسؤلية الجهات ذات العلاقة .
ابوبدر
فيلم رخيص
. راعــي الـددســـن .
الله يرحمه برحمته الواسعه .
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
ابو محمد 😎
............الشفاء ..^^

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