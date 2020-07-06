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حساب المواطن يوضح كيفية إثبات الاستقلالية لمن توفي والدها

Time منذ ساعة
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حساب المواطن يوضح كيفية إثبات الاستقلالية لمن توفي والدها

الرياض (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، كيفية إثبات الاستقلالية لمن توفي والدها؛ مؤكدًا على أهمية رفع وثائق إثبات الاستقلالية للحصول على الدعم في حالة الفرد المستقل.

ووجهت فتاة استفسارًا إلى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " أنا مستقلة وأبي متوفى وغير متزوجة وليس لدي عقد إيجار فأنا أعيش مع أختي وزوجها.. فكيف أثبت استقلاليتي؟ " .

وأجاب حساب المواطن: " إنه يمكن رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل (عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي – خاص) " .

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أحدث التعليقات

ebrahim
الفراغ ومايسوي
ابراهيم
حطيت حرتك وفشيت خلقك بعامل البقالة مستحيل يشتري صاحب البقالة من محل الجملة الأب ضريبة الملف بذمتك وإنت عارف انى دفع لكن صاحب البقالة ليس السبب
غيووورر ٢
غيووورر... انا الوحيد اللي فاهم مضمون رسالتك... وربك يعين
زائر
البقاله الصغيره تاخذ من مستودع او موزع مدفوع الضريبه والضريبه لابد المحل يصل مبلغ معين بعضها محلات صغيره مافيها فواتير لكن الضرائب تدفع في المستودع او الموزع
ebrahim
السبب الرجل إلي هي تعرفت عليه دمر عقلها وخرب حياتها وهي انغمست في حبه السمي وللأسف الشديد أكثر البنات يحبن الفاسدين وهذا حاصل قد يستغرب البعض منكم ولكنه يحصل بكثره ،وياما هنالك أناس كانوا أوفياء ومحترمين تجاه علاقاتهم العاطفية تجاه النساء ولكن للأسف الشديد يقابلون برفض والكره والسبب يعود للأسباب مادية ،انا من الناس إلي مو جميل الخلقة لكني طيب الأخلاق وأحترم مشاعر المرأة جداً لأبعد الحدود ولكن طووول عمري سيء الحظ معهن💔😔.

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