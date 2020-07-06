نشطاء يتفاعلون مع معاناة فتاة يمنية ألغيت إقامتها بقطر وأسرتها تهددها بالقتل

فهمي محمد (صدى):
تفاعل نشطاء التواصل الإجتماعي مع معاناة فتاة يمنية وعائلتها، بعد رفض قطر منحها إقامة للبقاء مع طفلها، حيث لا يدع خيار سوى التسفير إلى أهلها الذين يهددونها بالقتل بسبب طلاقها.
وقال مغردون عبر هاشتاج "ساعدوا حياه" عبر تويتر ، حيث تناول تفاصيل من معاناة حياة، التي روت قصتها وكونها ”كانت مقيمة في المملكة ، وذلك بعد أن أجبرها أهلها على الزواج من شخص مقيم في قطر، أنجبت منه طفلًا، وعاشت معه عامين من المشاكل والتعنيف وحرمانها التواصل مع أهلها.
وتابعت حياة قصتها بأن أهلها رفضوا طلاقها وبقاءها في قطر مع طفلها، بدعوى مخالفة العادات والتفاليد، وشددوا على ضرورة أن تعود لليمن والزواج من ابن عمها“، مضيفة: أن ”طليقها بدوره قام بإلغاء إقامتها وطلب تسفيرها لليمن، كونه كفيلها، كما سعى أهلها من اليمن والسعودية لتسفيرها“ وهددوها بالقتل إن لم تعد.