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نشطاء يتفاعلون مع معاناة فتاة يمنية ألغيت إقامتها بقطر وأسرتها تهددها بالقتل

Time منذ ساعة
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نشطاء يتفاعلون مع معاناة فتاة يمنية ألغيت إقامتها بقطر وأسرتها تهددها بالقتل

فهمي محمد (صدى):
تفاعل نشطاء التواصل الإجتماعي مع معاناة فتاة يمنية وعائلتها، بعد رفض قطر منحها إقامة للبقاء مع طفلها، حيث لا يدع خيار سوى التسفير إلى أهلها الذين يهددونها بالقتل بسبب طلاقها.

وقال مغردون عبر هاشتاج "ساعدوا حياه" عبر تويتر ، حيث تناول تفاصيل من معاناة حياة، التي روت قصتها وكونها ”كانت مقيمة في المملكة ، وذلك بعد أن أجبرها أهلها على الزواج من شخص مقيم في قطر، أنجبت منه طفلًا، وعاشت معه عامين من المشاكل والتعنيف وحرمانها التواصل مع أهلها.

وتابعت حياة قصتها بأن أهلها رفضوا طلاقها وبقاءها في قطر مع طفلها، بدعوى مخالفة العادات والتفاليد، وشددوا على ضرورة أن تعود لليمن والزواج من ابن عمها“، مضيفة: أن ”طليقها بدوره قام بإلغاء إقامتها وطلب تسفيرها لليمن، كونه كفيلها، كما سعى أهلها من اليمن والسعودية لتسفيرها“ وهددوها بالقتل إن لم تعد.

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أحدث التعليقات

ebrahim
الفراغ ومايسوي
ابراهيم
حطيت حرتك وفشيت خلقك بعامل البقالة مستحيل يشتري صاحب البقالة من محل الجملة الأب ضريبة الملف بذمتك وإنت عارف انى دفع لكن صاحب البقالة ليس السبب
غيووورر ٢
غيووورر... انا الوحيد اللي فاهم مضمون رسالتك... وربك يعين
زائر
البقاله الصغيره تاخذ من مستودع او موزع مدفوع الضريبه والضريبه لابد المحل يصل مبلغ معين بعضها محلات صغيره مافيها فواتير لكن الضرائب تدفع في المستودع او الموزع
ebrahim
السبب الرجل إلي هي تعرفت عليه دمر عقلها وخرب حياتها وهي انغمست في حبه السمي وللأسف الشديد أكثر البنات يحبن الفاسدين وهذا حاصل قد يستغرب البعض منكم ولكنه يحصل بكثره ،وياما هنالك أناس كانوا أوفياء ومحترمين تجاه علاقاتهم العاطفية تجاه النساء ولكن للأسف الشديد يقابلون برفض والكره والسبب يعود للأسباب مادية ،انا من الناس إلي مو جميل الخلقة لكني طيب الأخلاق وأحترم مشاعر المرأة جداً لأبعد الحدود ولكن طووول عمري سيء الحظ معهن💔😔.

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