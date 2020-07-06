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الإطاحة بعصابة ارتكبت 22 حادثة سلب من سائقي تطبيقات التوصيل بالرياض

Time منذ ساعتين
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الإطاحة بعصابة ارتكبت 22 حادثة سلب من سائقي تطبيقات التوصيل بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين ، من الإطاحة بعصابة مكونة من أربعة يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا 22 حادثة سلب من سائقي تطبيقات التوصيل.

ومن جانبه، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله - عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ( أربعة يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود )، تورطوا بارتكاب ( 22 ) حادثة من جرائم السلب، تمثلت باستهداف سائقي تطبيقات التوصيل والتحايل عليهم بطلب إيصالهم إلى أحياء وسط مدينة الرياض.

ومن ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وقدرت قيمة المبالغ المسلوبة بحوالي ( 28,000 ) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة.

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أحدث التعليقات

غيووورر ٢
غيووورر... انا الوحيد اللي فاهم مضمون رسالتك... وربك يعين
زائر
البقاله الصغيره تاخذ من مستودع او موزع مدفوع الضريبه والضريبه لابد المحل يصل مبلغ معين بعضها محلات صغيره مافيها فواتير لكن الضرائب تدفع في المستودع او الموزع
ebrahim
السبب الرجل إلي هي تعرفت عليه دمر عقلها وخرب حياتها وهي انغمست في حبه السمي وللأسف الشديد أكثر البنات يحبن الفاسدين وهذا حاصل قد يستغرب البعض منكم ولكنه يحصل بكثره ،وياما هنالك أناس كانوا أوفياء ومحترمين تجاه علاقاتهم العاطفية تجاه النساء ولكن للأسف الشديد يقابلون برفض والكره والسبب يعود للأسباب مادية ،انا من الناس إلي مو جميل الخلقة لكني طيب الأخلاق وأحترم مشاعر المرأة جداً لأبعد الحدود ولكن طووول عمري سيء الحظ معهن💔😔.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
عليك بالعافيه❤تعالي معنا كرتون ماقد ذقت منه الا حبه👌😊😹😹
غلبان
شعب مغلوب على أمره ليس لديه من ينصفه ويحميه من جشع وتلاعب التجار .. لكن إن غداً لناظره قريب

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