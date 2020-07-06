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زين مالك يشتري منزل فاخر لشقيقته بعد تهديدها

Time منذ يوم
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زين مالك يشتري منزل فاخر لشقيقته بعد تهديدها

لندن (صدى):
اشترى المغني العالمي "زين مالك" منزلٍ فاخر لشقيقته "صفاء" البالغة من العمر 17 عامًا، وزوجها مارتن تيسير (18 عامًا) ورضيعتهما "زينيا".

وقالت الصحف البريطانية إن المنزل كلف زين مالك ما يُقارب الـ 317,764 ألف دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت صفاء عن الحقيقة المخيفة بأن المتنمرين على السوشال ميديا قد أرسلوا تهديدات بالقتل إلى ابنتها البالغة من العمر خمسة أشهر؛ ففي الشهر الماضي، شاركت صورة للكلمات القاسية التي تم إرسالها إلى صديقتها عن طفلتها عبر إنستغرام، وكتبت "إنه لعالمٌ مقرف لحدوث ذلك".

وترك المتنمرين تعليقات لاذعة عن الرضيعة "زينيا"، واصفين إياها بـ "القبيحة"، وقالوا بأن صفاء قد تزوجت لتغطي حقيقة حملها.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
مشبب محمد القحطاني
الله يعز دولتنا وحكامنا ، ال سعود هم فخر العرب والمسلمين
كامل العنزي
انت اكبر منافق يالهاشمي معروف تاريخك الاسود حرباء متلونه السعوديه منصوره بحول الله بملكها وشعبها
سوالف عجب
ستفرج ان شاء الله

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