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حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 280 ألف حبة كبتاجون

Time منذ ساعتين
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حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 280 ألف حبة كبتاجون

تبوك (صدى):
أحبط حرس الحدود بمنطقة تبوك، محاولة تهريب (280) ألف حبة كبتاجون، ونحو سبعة كيلوجرامات من مادة الأفيون المخدر.

وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة في رصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب بمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية محاولة تهريب ما مجموع 280 ألف حبة كبتاجون، و6.809 جرام من الأفيون في تبوك.

وأوضح أنه تم رصد شخص عند محاولة تجاوزه بحرًا حدود المملكة عبر مسؤوليات قطاع حقل بمنطقة تبوك قادمًا من الجانب المصري، مرتديًا بدلة غوص أثناء محاولته تهريب كمية من حبوب الكبتاجون والأفيون المخدر وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليه وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيقفون سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

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أحدث التعليقات

غيووورر ٢
غيووورر... انا الوحيد اللي فاهم مضمون رسالتك... وربك يعين
زائر
البقاله الصغيره تاخذ من مستودع او موزع مدفوع الضريبه والضريبه لابد المحل يصل مبلغ معين بعضها محلات صغيره مافيها فواتير لكن الضرائب تدفع في المستودع او الموزع
ebrahim
السبب الرجل إلي هي تعرفت عليه دمر عقلها وخرب حياتها وهي انغمست في حبه السمي وللأسف الشديد أكثر البنات يحبن الفاسدين وهذا حاصل قد يستغرب البعض منكم ولكنه يحصل بكثره ،وياما هنالك أناس كانوا أوفياء ومحترمين تجاه علاقاتهم العاطفية تجاه النساء ولكن للأسف الشديد يقابلون برفض والكره والسبب يعود للأسباب مادية ،انا من الناس إلي مو جميل الخلقة لكني طيب الأخلاق وأحترم مشاعر المرأة جداً لأبعد الحدود ولكن طووول عمري سيء الحظ معهن💔😔.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
عليك بالعافيه❤تعالي معنا كرتون ماقد ذقت منه الا حبه👌😊😹😹
غلبان
شعب مغلوب على أمره ليس لديه من ينصفه ويحميه من جشع وتلاعب التجار .. لكن إن غداً لناظره قريب

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