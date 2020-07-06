حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 280 ألف حبة كبتاجون

تبوك (صدى):
أحبط حرس الحدود بمنطقة تبوك، محاولة تهريب (280) ألف حبة كبتاجون، ونحو سبعة كيلوجرامات من مادة الأفيون المخدر.
وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة في رصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب بمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية محاولة تهريب ما مجموع 280 ألف حبة كبتاجون، و6.809 جرام من الأفيون في تبوك.
وأوضح أنه تم رصد شخص عند محاولة تجاوزه بحرًا حدود المملكة عبر مسؤوليات قطاع حقل بمنطقة تبوك قادمًا من الجانب المصري، مرتديًا بدلة غوص أثناء محاولته تهريب كمية من حبوب الكبتاجون والأفيون المخدر وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليه وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.
وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيقفون سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.