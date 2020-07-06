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مدرب النصر يريد خوض 4 مباريات ودية

Time منذ ساعتين
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مدرب النصر يريد خوض 4 مباريات ودية

ماجد محمد (صدى):
كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، اليوم الاثنين، عن رغبته في خوض الفريق الأول لكرة القدم 4 مباريات ودية، تحضيرًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 أغسطس المقبل.

ومن جانبها، حصلت إدارة نادي النصر، على موافقات رسمية من أندية الرائد والفتح والشعلة على إقامة مباريات ودية، ومن المرجح أن يخوض العالمي أولى المواجهات يوم 17 من شهر يوليو الحالي.

ويستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته حاليًا، حيث يسعى فيتوريا لرفع معدلات اللياقية البدنية، كما يُركز على تطبيق العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية لتحضير اللاعبين جيدًا لعودة النشاط الرياضي.

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أحدث التعليقات

غيووورر ٢
غيووورر... انا الوحيد اللي فاهم مضمون رسالتك... وربك يعين
زائر
البقاله الصغيره تاخذ من مستودع او موزع مدفوع الضريبه والضريبه لابد المحل يصل مبلغ معين بعضها محلات صغيره مافيها فواتير لكن الضرائب تدفع في المستودع او الموزع
ebrahim
السبب الرجل إلي هي تعرفت عليه دمر عقلها وخرب حياتها وهي انغمست في حبه السمي وللأسف الشديد أكثر البنات يحبن الفاسدين وهذا حاصل قد يستغرب البعض منكم ولكنه يحصل بكثره ،وياما هنالك أناس كانوا أوفياء ومحترمين تجاه علاقاتهم العاطفية تجاه النساء ولكن للأسف الشديد يقابلون برفض والكره والسبب يعود للأسباب مادية ،انا من الناس إلي مو جميل الخلقة لكني طيب الأخلاق وأحترم مشاعر المرأة جداً لأبعد الحدود ولكن طووول عمري سيء الحظ معهن💔😔.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
عليك بالعافيه❤تعالي معنا كرتون ماقد ذقت منه الا حبه👌😊😹😹
غلبان
شعب مغلوب على أمره ليس لديه من ينصفه ويحميه من جشع وتلاعب التجار .. لكن إن غداً لناظره قريب

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