مدرب النصر يريد خوض 4 مباريات ودية

ماجد محمد (صدى):
كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، اليوم الاثنين، عن رغبته في خوض الفريق الأول لكرة القدم 4 مباريات ودية، تحضيرًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 أغسطس المقبل.
ومن جانبها، حصلت إدارة نادي النصر، على موافقات رسمية من أندية الرائد والفتح والشعلة على إقامة مباريات ودية، ومن المرجح أن يخوض العالمي أولى المواجهات يوم 17 من شهر يوليو الحالي.
ويستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته حاليًا، حيث يسعى فيتوريا لرفع معدلات اللياقية البدنية، كما يُركز على تطبيق العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية لتحضير اللاعبين جيدًا لعودة النشاط الرياضي.