متحدث الاتحاد يعلق على أزمة عبدالمجيد السواط

نواف السالم (صدى):
صرح أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، اليوم الاثنين، بشأن التصريحات التي أفادت بتفعيل نادي التعاون بند تجديد التعاقد مع اللاعب عبد المجيد السواط.
وأوضح متحدث نادي الاتحاد: " الشوشرة على الاتحاد هدف الكثيرين في هذه المرحلة قبل انطلاق تكملة الدوري السواط اتحادي بالنظام "؛ موجها حديثه إلى جماهير ناديه: "لا تعطوهم فرصة للتأثير عليكم".
وعلق أحمد صادق دياب على أزمة السواط ومعسكر الفريق في عسير، قائلًا: " لو هناك أي تغيير سيتم الإعلان عنه، عن طريق المركز الإعلامي، وهو المصدر الرسمي لأخبار النادي.. المعسكر يسير حسب المخطط، والسواط اتحادي بالنظام ".