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متحدث الاتحاد يعلق على أزمة عبدالمجيد السواط

Time منذ ساعتين
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متحدث الاتحاد يعلق على أزمة عبدالمجيد السواط

نواف السالم (صدى):
صرح أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، اليوم الاثنين، بشأن التصريحات التي أفادت بتفعيل نادي التعاون بند تجديد التعاقد مع اللاعب عبد المجيد السواط.

وأوضح متحدث نادي الاتحاد: " الشوشرة على الاتحاد هدف الكثيرين في هذه المرحلة قبل انطلاق تكملة الدوري السواط اتحادي بالنظام "؛ موجها حديثه إلى جماهير ناديه: "لا تعطوهم فرصة للتأثير عليكم".

وعلق أحمد صادق دياب على أزمة السواط ومعسكر الفريق في عسير، قائلًا: " لو هناك أي تغيير سيتم الإعلان عنه، عن طريق المركز الإعلامي، وهو المصدر الرسمي لأخبار النادي.. المعسكر يسير حسب المخطط، والسواط اتحادي بالنظام ".

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أحدث التعليقات

غيووورر ٢
غيووورر... انا الوحيد اللي فاهم مضمون رسالتك... وربك يعين
زائر
البقاله الصغيره تاخذ من مستودع او موزع مدفوع الضريبه والضريبه لابد المحل يصل مبلغ معين بعضها محلات صغيره مافيها فواتير لكن الضرائب تدفع في المستودع او الموزع
ebrahim
السبب الرجل إلي هي تعرفت عليه دمر عقلها وخرب حياتها وهي انغمست في حبه السمي وللأسف الشديد أكثر البنات يحبن الفاسدين وهذا حاصل قد يستغرب البعض منكم ولكنه يحصل بكثره ،وياما هنالك أناس كانوا أوفياء ومحترمين تجاه علاقاتهم العاطفية تجاه النساء ولكن للأسف الشديد يقابلون برفض والكره والسبب يعود للأسباب مادية ،انا من الناس إلي مو جميل الخلقة لكني طيب الأخلاق وأحترم مشاعر المرأة جداً لأبعد الحدود ولكن طووول عمري سيء الحظ معهن💔😔.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
عليك بالعافيه❤تعالي معنا كرتون ماقد ذقت منه الا حبه👌😊😹😹
غلبان
شعب مغلوب على أمره ليس لديه من ينصفه ويحميه من جشع وتلاعب التجار .. لكن إن غداً لناظره قريب

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