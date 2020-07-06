"يويفا" يرضخ لضغوط الأندية الكبري بشأن مباريات دور الـ16

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"رضخ لضغط الأندية الكبيرة، بشأن إقامة المباريات المتبقية من دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الحالي.
ويذكر أن المتبقي من تلك المرحلة، 4 مباريات بعد تعليق المسابقة في شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي: برشلونة ونابولي، وبايرن ميونخ ضد تشيلسي، وريال مدريد ضد مانشستر سيتي، ويوفنتوس وأولمبيك ليون.
وقرر يويفا إقامة هذه المباريات في ملاعبها المحددة مسبقًا في ”كامب نو“ بمدينة برشلونة، ”أليانز أرينا“ بمدينة ميونخ، ”الاتحاد“ بمدينة مانشستر سيتي، ”أليانز“ بمدينة تورينو الإيطالية، حيث حاول”يويفا“إقامة هذه المباريات في البرتغال، بالإضافة إلى مباريات دور الثمانية، ونصف النهائي، والنهائي، لكن كان من المستحيل، بعد الضغط الذي مارسه برشلونة ومانشستر سيتي، للعب في ملعبهما.