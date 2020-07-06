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"يويفا" يرضخ لضغوط الأندية الكبري بشأن مباريات دور الـ16

Time منذ ساعتين
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"يويفا" يرضخ لضغوط الأندية الكبري بشأن مباريات دور الـ16

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"رضخ لضغط الأندية الكبيرة، بشأن إقامة المباريات المتبقية من دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الحالي.

ويذكر أن المتبقي من تلك المرحلة، 4 مباريات بعد تعليق المسابقة في شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي: برشلونة ونابولي، وبايرن ميونخ ضد تشيلسي، وريال مدريد ضد مانشستر سيتي، ويوفنتوس وأولمبيك ليون.

وقرر يويفا إقامة هذه المباريات في ملاعبها المحددة مسبقًا في ”كامب نو“ بمدينة برشلونة، ”أليانز أرينا“ بمدينة ميونخ، ”الاتحاد“ بمدينة مانشستر سيتي، ”أليانز“ بمدينة تورينو الإيطالية، حيث حاول”يويفا“إقامة هذه المباريات في البرتغال، بالإضافة إلى مباريات دور الثمانية، ونصف النهائي، والنهائي، لكن كان من المستحيل، بعد الضغط الذي مارسه برشلونة ومانشستر سيتي، للعب في ملعبهما.

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أحدث التعليقات

غيووورر ٢
غيووورر... انا الوحيد اللي فاهم مضمون رسالتك... وربك يعين
زائر
البقاله الصغيره تاخذ من مستودع او موزع مدفوع الضريبه والضريبه لابد المحل يصل مبلغ معين بعضها محلات صغيره مافيها فواتير لكن الضرائب تدفع في المستودع او الموزع
ebrahim
السبب الرجل إلي هي تعرفت عليه دمر عقلها وخرب حياتها وهي انغمست في حبه السمي وللأسف الشديد أكثر البنات يحبن الفاسدين وهذا حاصل قد يستغرب البعض منكم ولكنه يحصل بكثره ،وياما هنالك أناس كانوا أوفياء ومحترمين تجاه علاقاتهم العاطفية تجاه النساء ولكن للأسف الشديد يقابلون برفض والكره والسبب يعود للأسباب مادية ،انا من الناس إلي مو جميل الخلقة لكني طيب الأخلاق وأحترم مشاعر المرأة جداً لأبعد الحدود ولكن طووول عمري سيء الحظ معهن💔😔.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
عليك بالعافيه❤تعالي معنا كرتون ماقد ذقت منه الا حبه👌😊😹😹
غلبان
شعب مغلوب على أمره ليس لديه من ينصفه ويحميه من جشع وتلاعب التجار .. لكن إن غداً لناظره قريب

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