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فضائح التحرش بـ "رانيا يوسف" تُشعل تويتر

Time منذ يوم
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فضائح التحرش بـ "رانيا يوسف" تُشعل تويتر

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة رانيا يوسف خلال الساعات الماضية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت ترند على موقع تويتر، بعدما نشرت رسائل لعدد من الأشخاص الذى تحرشوا بها بألفاظ خارجة.

ودعت الفنانة تحت وسم #ماتخافيش و #افضحي_متحرش السيدات لعدم الخوف، وفضح من تحرش بهن، فيما عبر كثيرين من متابعي الفنانة عن استنكارهم من تصرفاتها.

وأبدى البعض تعجبهم من قيام رانيا بالدعوة للتصدي للتحرش في حين أنها تظهر بإطلالات جريئة، فيما رد آخرون عليها بصور لها بملابس فاضحة، بينما دعمها البعض مشددين على أن تقوم المرأة بالتصدي لكل من تحرش بها سواء لفظيا أو جسديا.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
مشبب محمد القحطاني
الله يعز دولتنا وحكامنا ، ال سعود هم فخر العرب والمسلمين
كامل العنزي
انت اكبر منافق يالهاشمي معروف تاريخك الاسود حرباء متلونه السعوديه منصوره بحول الله بملكها وشعبها
سوالف عجب
ستفرج ان شاء الله

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