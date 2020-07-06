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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 2.10 نقطة ليقفل عند مستوى 7390.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات بنيان ريت, ومعدنية, والأسماك, وجدوى ريت السعودية, والخليجية العامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دراية ريت, وساب للتكافل, وسليمان الحبيب, والكثيري, والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 4.14% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، والأسماك, والجزيرة, وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك, والإنماء, ودار الأركان, وأرامكو السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 97.23 نقطة ليقفل عند مستوى 8147.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 257 ألف سهم تقاسمتها 1150 صفقة.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
دخيلك افلحي من عندك على ديرتك لاتجين عندنا لأن فيه ناس تأكلها بدمها افلحي افلحي قبل أحد يشوفك
متنا من الضرايل
الله لايوفقك يالعبد جالس تطبل للدب الداشر الله يبلاه بسرطان ونفتك منه ومنك ذبحونا بالضرايب وغلا البنزين وكلش غالي.. الله يرحمك ياملك عبدالله
عندما يغيب المساء
الله يشفيهم
محمد محنشي
لابد التدخل و حل المشكلة وايضاح كل شيء للمواطن ووضع قيود حتى يمنع تجاوزها لكي تحفظ حقوق المستهلك
عندما يغيب المساء
يازين المنظر

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