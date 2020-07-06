نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة في شركة "نادك"

Time منذ 6 دقائق
Views 1217
وظائف شاغرة في شركة "نادك"

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لديها، للعمل في الرياض، تحت مسمى "أخصائي توظيف".

وأوضحت الشركة، أن الوظائف للنساء السعوديات فقط، مشترطة أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية أو إدارة الأعمال، ألا تكون على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا تكون قد استفادت من برنامج تمهير سابقًا.

وأكدت أن التقديم بدأ اليوم الاثنين وينتهي يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط التالي هنــــــــــــا

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه🙈😊العفو🙂
الغامدي
بعض المحلات ترفع السعر عشان الضريبة وفوق هذا تحسب عليك ضريبه ثانية يعني تدفعها مرتين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعني كرونا من العادات والتقاليد المتوارثه😂
وجيه
المسأله ماهي مسألة مواطن واجنبي المشكله كلها ان راعي البقاله الصغيره اللي ماعنده شهادة صريبيه بيشتري من تاجر الجمله بضريبه ولازم يبع السلعه بزياده عشان يغطي قيمة الزياده ف المبلغ اللي اشترى فيه البضاعه وعاد انت وضميرك

أخر الأخبار

وظائف شاغرة في شركة "نادك"
وظائف شاغرة في شركة "نادك"
Time منذ 6 دقائق Views 1217
شرطي يركل رأس سجين مقيد حاول عض قدمه
شرطي يركل رأس سجين مقيد حاول عض قدمه
Time منذ 7 دقائق Views 185
غطاس يغوص وسط 15 قرشًا
غطاس يغوص وسط 15 قرشًا
Time منذ 8 دقائق Views 188
سيارة تنحرف عن مسارها وتتسبب بحادث مروع لدراجتين ناريتين
سيارة تنحرف عن مسارها وتتسبب بحادث مروع لدراجتين ناريتين
Time منذ 10 دقائق Views 192
اصطدام عنيف لشاحنة بصبات خرسانية على طريق سريع
اصطدام عنيف لشاحنة بصبات خرسانية على طريق سريع
Time منذ 10 دقائق Views 197
فوائد مدهشة تتحقق عند تناول زيت الزيتون على الريق
فوائد مدهشة تتحقق عند تناول زيت الزيتون على الريق
Time منذ 14 دقيقة Views 1139
المملكة تستضيف الاجتماع الـ 46 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط
المملكة تستضيف الاجتماع الـ 46 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط
Time منذ 15 دقيقة Views 1263
موقف من لم تتوافر لديه الاستقلالية ورب الأسرة غير مسجل بحساب المواطن
موقف من لم تتوافر لديه الاستقلالية ورب الأسرة غير مسجل بحساب المواطن
Time منذ 15 دقيقة Views 1322
بيان من السفارة في اليابان بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة
بيان من السفارة في اليابان بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة
Time منذ 20 دقيقة Views 1289
انتحار مغتصب 9 نساء في السجن
انتحار مغتصب 9 نساء في السجن
Time منذ 21 دقيقة Views 599