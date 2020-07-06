وظائف شاغرة في شركة "نادك"

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لديها، للعمل في الرياض، تحت مسمى "أخصائي توظيف".
وأوضحت الشركة، أن الوظائف للنساء السعوديات فقط، مشترطة أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية أو إدارة الأعمال، ألا تكون على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا تكون قد استفادت من برنامج تمهير سابقًا.
وأكدت أن التقديم بدأ اليوم الاثنين وينتهي يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط التالي هنــــــــــــا