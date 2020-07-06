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بيان من السفارة في اليابان بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة

Time منذ 20 دقيقة
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بيان من السفارة في اليابان بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة

الرياض (صدى):
أكدت سفارة المملكة في اليابان، أنها تواصل متابعة آثار الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق متفرقة داخل اليابان.

وأوصت السفارة، المواطنين بمتابعة تعليمات السلطات الرسمية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يتم التواصل مع السفارة عبر الأرقام التالية 09055833862 ، 0335895242 .

وتسببت الأمطار في حدوث فيضانات وانهيارات طينية؛ ما أدى إلى مقتل 44 شخصا على الأقل حتى الآن.

من جانبها، رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذير إلى أعلى مستوى في أجزاء من محافظات فوكوكا وناجازاكي وساجا.

وأكدت أنه يجب على السكان في تلك المناطق أن يكونوا في حالة تأهب قصوى للكوارث مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية حتى صباح الثلاثاء.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه🙈😊العفو🙂
الغامدي
بعض المحلات ترفع السعر عشان الضريبة وفوق هذا تحسب عليك ضريبه ثانية يعني تدفعها مرتين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعني كرونا من العادات والتقاليد المتوارثه😂
وجيه
المسأله ماهي مسألة مواطن واجنبي المشكله كلها ان راعي البقاله الصغيره اللي ماعنده شهادة صريبيه بيشتري من تاجر الجمله بضريبه ولازم يبع السلعه بزياده عشان يغطي قيمة الزياده ف المبلغ اللي اشترى فيه البضاعه وعاد انت وضميرك

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