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موقف من لم تتوافر لديه الاستقلالية ورب الأسرة غير مسجل بحساب المواطن

Time منذ 15 دقيقة
Views 1318
موقف من لم تتوافر لديه الاستقلالية ورب الأسرة غير مسجل بحساب المواطن

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، موقف من لم تتوافر لديه مستندات إثبات الاستقلالية، وكان رب الأسرة غير مسجل بالبرنامج، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.

ووجهت مواطنة استفسارها إلى البرنامج، قائلة أنها عزباء، وتسكن مع والدها في نفس البيت، وهو غير مسجل في حساب المواطن، كما أنها أرفقت صك المنزل وبطاقة هوية الوالد وتم رفضهما، وكانت حالة الأهلية لها لشهر يوليو «غير مؤهلة».

وأوضح حساب المواطن، أنه -في تلك الحالة- لن تستفيد من الدعم؛ حيث أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع له: " في حال عدم توافر مستندات لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ورب الأسرة غير مسجل في البرنامج، لا يمكنك الاستفادة من الدعم " .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه🙈😊العفو🙂
الغامدي
بعض المحلات ترفع السعر عشان الضريبة وفوق هذا تحسب عليك ضريبه ثانية يعني تدفعها مرتين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعني كرونا من العادات والتقاليد المتوارثه😂
وجيه
المسأله ماهي مسألة مواطن واجنبي المشكله كلها ان راعي البقاله الصغيره اللي ماعنده شهادة صريبيه بيشتري من تاجر الجمله بضريبه ولازم يبع السلعه بزياده عشان يغطي قيمة الزياده ف المبلغ اللي اشترى فيه البضاعه وعاد انت وضميرك

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