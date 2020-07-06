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دراسة تكشف حقيقة غير متوقعة عن كورونا

Time منذ 23 دقيقة
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دراسة تكشف حقيقة غير متوقعة عن كورونا

وكالات (صدى):
كشفت دراسة شارك فيها معهد «كارولينسكا» بالسويد معلومات غير متوقعة بشأن الحمض النووي الخاص بفيروس كورونا الجديد.

وأكدت الدراسة أن الحمض النووي الخاص بالفيروس ورثه البشر من الإنسان البدائي الذى عاش قبل 60 ألف عاما.

وأضافت الدراسة أن هذا الحمض منتشر في بنجلاديش، كما أنه منتشر لدى ثلثي سكان جنوب آسيا، بينما لا يوجد في أفريقيا.

وأشارت إلى أن الجين الذى حمله الإنسان البدائي عزز مناعة البعض ضد الفيروسات، بينما يكون الفرد الذى يحمل نسختين من هذا الجين أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مقارنة بغيرهم، في حين لم تكشف الدراسة علاقة هذا الجين بزيادة احتمالية الإصابة بالفيروسات التاجية.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه🙈😊العفو🙂
الغامدي
بعض المحلات ترفع السعر عشان الضريبة وفوق هذا تحسب عليك ضريبه ثانية يعني تدفعها مرتين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعني كرونا من العادات والتقاليد المتوارثه😂
وجيه
المسأله ماهي مسألة مواطن واجنبي المشكله كلها ان راعي البقاله الصغيره اللي ماعنده شهادة صريبيه بيشتري من تاجر الجمله بضريبه ولازم يبع السلعه بزياده عشان يغطي قيمة الزياده ف المبلغ اللي اشترى فيه البضاعه وعاد انت وضميرك

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