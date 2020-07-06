دراسة تكشف حقيقة غير متوقعة عن كورونا

وكالات (صدى):
كشفت دراسة شارك فيها معهد «كارولينسكا» بالسويد معلومات غير متوقعة بشأن الحمض النووي الخاص بفيروس كورونا الجديد.
وأكدت الدراسة أن الحمض النووي الخاص بالفيروس ورثه البشر من الإنسان البدائي الذى عاش قبل 60 ألف عاما.
وأضافت الدراسة أن هذا الحمض منتشر في بنجلاديش، كما أنه منتشر لدى ثلثي سكان جنوب آسيا، بينما لا يوجد في أفريقيا.
وأشارت إلى أن الجين الذى حمله الإنسان البدائي عزز مناعة البعض ضد الفيروسات، بينما يكون الفرد الذى يحمل نسختين من هذا الجين أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مقارنة بغيرهم، في حين لم تكشف الدراسة علاقة هذا الجين بزيادة احتمالية الإصابة بالفيروسات التاجية.