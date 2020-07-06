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بالفيديو.. إستشاري باطني يحذر ما زال علاج كورونا غير مؤكد علميا

Time منذ 46 دقيقة
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بالفيديو.. إستشاري باطني يحذر ما زال علاج كورونا غير مؤكد علميا

عادل الحربي (صدى):
حذر إستشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور مزار باهبري، من التهاون في الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا ، مشددا على أنه لا حل آخر أمامنا غير الالتزام والتقيد بالسلوكيات الصحية، لافتاً إلى أن آخر الأخبار عن اللقاحات إعلامية وليست علمية ثبت فعاليتها.

ودعا "باهبري، في مجمل حديثه عن ارتفاع الحالات ومعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، بتعلم الدروس التي نشاهدها كل يوم، وقال: "في أي منطقة كانت إذا شعر الناس بالأمان وتساهلوا في الاجراءات الوقائية نجد فجأة ارتفاعاً في أعداد الحالات والإصابات بالفيروس".

وشدد على أن الإجراءات الاحترازية أثبتت فعاليتها في الدراسات العلمية على مستوى العالم "الالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمكتظة بالناس ولبس الكمامات وغسل الأيدي"، وهذا ما ينبغي الالتزام به ليس هناك حل آخر.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه🙈😊العفو🙂
الغامدي
بعض المحلات ترفع السعر عشان الضريبة وفوق هذا تحسب عليك ضريبه ثانية يعني تدفعها مرتين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعني كرونا من العادات والتقاليد المتوارثه😂
وجيه
المسأله ماهي مسألة مواطن واجنبي المشكله كلها ان راعي البقاله الصغيره اللي ماعنده شهادة صريبيه بيشتري من تاجر الجمله بضريبه ولازم يبع السلعه بزياده عشان يغطي قيمة الزياده ف المبلغ اللي اشترى فيه البضاعه وعاد انت وضميرك

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