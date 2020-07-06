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ريال مدريد يستغني عن بعض لاعبيه لسد العجز المالي

Time منذ 51 دقيقة
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ريال مدريد يستغني عن بعض لاعبيه لسد العجز المالي

وكالات (صدى):
أصدرت إدارة نادي ريال مدريد، قرارًا ببيع بعض لاعبي الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لسد العجز المالي في ميزانية الفريق، حيث يحتاج النادي إلى توفير 200 مليون يورو من الإيرادات.

واضطر ريال مدريد لبيع المغربي أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان، مقابل 40 مليون يورو؛ فيما يريد فلورنتينو بيريز، بيع كل من جاريث بيل وخاميس رودريجيز، بنهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى محاولة تسويق العناصر الشابة أو البديلة، في حال عدم حصولها على فرصة حقيقية.

وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة أقدم على نفس الأمر بعد بيع أرثور ميلو إلى يوفنتوس، بسبب حاجة النادي الكتالوني أيضاً إلى تحقيق بعض المكاسب لمعالجة العجز في الميزانية.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه🙈😊العفو🙂
الغامدي
بعض المحلات ترفع السعر عشان الضريبة وفوق هذا تحسب عليك ضريبه ثانية يعني تدفعها مرتين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعني كرونا من العادات والتقاليد المتوارثه😂
وجيه
المسأله ماهي مسألة مواطن واجنبي المشكله كلها ان راعي البقاله الصغيره اللي ماعنده شهادة صريبيه بيشتري من تاجر الجمله بضريبه ولازم يبع السلعه بزياده عشان يغطي قيمة الزياده ف المبلغ اللي اشترى فيه البضاعه وعاد انت وضميرك

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