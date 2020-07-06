ريال مدريد يستغني عن بعض لاعبيه لسد العجز المالي

وكالات (صدى):
أصدرت إدارة نادي ريال مدريد، قرارًا ببيع بعض لاعبي الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لسد العجز المالي في ميزانية الفريق، حيث يحتاج النادي إلى توفير 200 مليون يورو من الإيرادات.
واضطر ريال مدريد لبيع المغربي أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان، مقابل 40 مليون يورو؛ فيما يريد فلورنتينو بيريز، بيع كل من جاريث بيل وخاميس رودريجيز، بنهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى محاولة تسويق العناصر الشابة أو البديلة، في حال عدم حصولها على فرصة حقيقية.
وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة أقدم على نفس الأمر بعد بيع أرثور ميلو إلى يوفنتوس، بسبب حاجة النادي الكتالوني أيضاً إلى تحقيق بعض المكاسب لمعالجة العجز في الميزانية.