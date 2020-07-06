استئناف الإنتاج في حقلي الوفرة والخفجي

خالد الظفيري (صدى):
كشفت وزارة النفط الكويتية، اليوم الاثنين، عن استئناف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك مع المملكة في الأول من يوليو 2020 بعد توقف لمدة شهر، بناءً على الخطط التشغيلية الموضوعة وبالاتفاق بين البلدين.
وأوضحت الوزارة: " أنه لأول مرة بعد توقف دام 5 سنوات تمت عودة الإنتاج في عمليات حقل الوفرة المشتركة في مطلع الشهر الجاري أيضًا"؛ فيما هناك توقعات بعودة الإنتاج الكامل من حقل "الوَفرة" النفطي بالمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت في غضون 12 شهراً.
ومن الجدير بالذكر، أن إنتاج الحقول المشتركة في منطقتي الخفجي بالمملكة والوفرة الكويتية، كان قد توقف قبل نحو 4 سنوات، ما خفض إنتاج البلدين من النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.