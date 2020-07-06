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استئناف الإنتاج في حقلي الوفرة والخفجي

Time منذ ساعة
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استئناف الإنتاج في حقلي الوفرة والخفجي

خالد الظفيري (صدى):
كشفت وزارة النفط الكويتية، اليوم الاثنين، عن استئناف ‏الإنتاج في حقل الخفجي المشترك مع المملكة في الأول من يوليو 2020‏  بعد توقف لمدة شهر، بناءً على الخطط التشغيلية الموضوعة وبالاتفاق بين البلدين.

وأوضحت الوزارة: " أنه لأول مرة بعد توقف دام 5 سنوات تمت عودة الإنتاج ‏في عمليات حقل الوفرة المشتركة في مطلع الشهر الجاري أيضًا"؛ فيما هناك توقعات بعودة الإنتاج الكامل من حقل ‏‏"الوَفرة" النفطي بالمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت في غضون 12 ‏شهراً‎.‎

ومن الجدير بالذكر، أن إنتاج الحقول المشتركة في منطقتي الخفجي بالمملكة والوفرة الكويتية، كان قد توقف ‏قبل نحو 4 سنوات، ما خفض إنتاج البلدين من النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً، أي ‏ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه🙈😊العفو🙂
الغامدي
بعض المحلات ترفع السعر عشان الضريبة وفوق هذا تحسب عليك ضريبه ثانية يعني تدفعها مرتين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعني كرونا من العادات والتقاليد المتوارثه😂
وجيه
المسأله ماهي مسألة مواطن واجنبي المشكله كلها ان راعي البقاله الصغيره اللي ماعنده شهادة صريبيه بيشتري من تاجر الجمله بضريبه ولازم يبع السلعه بزياده عشان يغطي قيمة الزياده ف المبلغ اللي اشترى فيه البضاعه وعاد انت وضميرك

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