ماليزيا تهاجم الجزيرة القطرية وتطالبها بالإعتذار

كوالالمبور (صدى):
شن وزير الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا داتوك سيف الدين عبدالله، هجوما على قناة الجزيرة القطرية بسبب تقرير إخباري يزعم بأن ماليزيا كانت تُمَيّز ضد المهاجرين غير الشرعيين أثناء تنفيذ تقييد الحركة خلال جائحة كورونا.
وأوضح الوزير بأن ما نشرته "the Sun Daily" لم يصور فقط رواية غير صحيحة عن كيفية إدارة الحكومة لتفشي الوباء؛ بل رسم أيضًا صورة سيئة للغاية للبلاد.
وفي سياق ذي صلة دافع وزير الداخلية الماليزي حمزة زين الدين، عن الحملات التي تم شنها على الأجانب الذين لا يحملون هويات خلال فترة قانون تقييد الحركة؛ قائلًا لقناة الجزيرة إن "الماليزيين أولًا"، حيث طالب الوزير أول المجموعة الأمنية بالبلاد إسماعيل صبري يعقوب، بإعتذار رسمي من قناة الجزيرة عن الفيل الوثائقي.