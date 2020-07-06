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الظفيري يكشف أسرار رغبة أمين بخاري في الانضمام إلى النصر

Time منذ 28 دقيقة
Views 1410
الظفيري يكشف أسرار رغبة أمين بخاري في الانضمام إلى النصر

ماجد محمد (صدى):
قال وكيل اللاعبين جراح الظفيري، كاشفا كواليس، انتقال حارس مرمى الاتحاد الشاب أمين بخاري إلى صفوف النصر،بأنه على الرغم من العرض المغري الذي عرضه العميد للإحتفاظ بخدمات اللاعب إلا أنه شد الرحال صوب الرياض.

وأوضح الظفيري أن بخاري فضل الانتقال إلى صفوف النصر لعدة أسباب على رأسها أن العالمي كان الأكثر جدية في المفاوضات، ووافق على كل طلبات الحارس الشاب من أجل إقناعه بالانتقال إلى الرياض، كما انه وجد أن النصر المناسب له والبيئة التي سيجد نفسه فيها، وضمن العقد العديد من المميزات، فضلا عن منافسة الجيل الحالي من النصر على كل الألقاب

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه🙈😊العفو🙂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعني كرونا من العادات والتقاليد المتوارثه😂
وجيه
المسأله ماهي مسألة مواطن واجنبي المشكله كلها ان راعي البقاله الصغيره اللي ماعنده شهادة صريبيه بيشتري من تاجر الجمله بضريبه ولازم يبع السلعه بزياده عشان يغطي قيمة الزياده ف المبلغ اللي اشترى فيه البضاعه وعاد انت وضميرك
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
داوى نفسه بنفسه

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