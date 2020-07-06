الظفيري يكشف أسرار رغبة أمين بخاري في الانضمام إلى النصر

ماجد محمد (صدى):
قال وكيل اللاعبين جراح الظفيري، كاشفا كواليس، انتقال حارس مرمى الاتحاد الشاب أمين بخاري إلى صفوف النصر،بأنه على الرغم من العرض المغري الذي عرضه العميد للإحتفاظ بخدمات اللاعب إلا أنه شد الرحال صوب الرياض.
وأوضح الظفيري أن بخاري فضل الانتقال إلى صفوف النصر لعدة أسباب على رأسها أن العالمي كان الأكثر جدية في المفاوضات، ووافق على كل طلبات الحارس الشاب من أجل إقناعه بالانتقال إلى الرياض، كما انه وجد أن النصر المناسب له والبيئة التي سيجد نفسه فيها، وضمن العقد العديد من المميزات، فضلا عن منافسة الجيل الحالي من النصر على كل الألقاب