رئيس برشلونة: ميسي باقي بالفريق حتى نهاية مسيرته الكروية

وكالات (صدى):
نفى رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو،صحة ما تردد حول رغبة يونيل ميسي في الرحيل عن النادي مؤكدا على أن اللاعب الأرجنتيني يرغب بالإستمرار في الفريق حتى نهاية مسيرته الكروية.
وتابع بارتوميو ، إن "ميسي يريد الاستمرار، وسنستمتع بوجوده لفترة أطول"، رافضاً إعطاء أي تفاصيل إضافية، مشيراً إلى أن النادي يتفاوض مع العديد من اللاعبين.
ويذكر بان مصادر إسبانية ذكرت أن والد ميسي أوقف التفاوض بشأن تجديد عقد ابنه مع النادي الإسباني، وأن اللاعب أعرب عن رغبته في الرحيل عقب انتهاء تعاقده في صيف 2021، وعدم رضاه عن أسلوب إدارة النادي، وعن تحميله مسؤولية بعض الأزمات التي مر بها برشلونة