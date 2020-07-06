نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس برشلونة: ميسي باقي بالفريق حتى نهاية مسيرته الكروية

Time منذ 5 دقائق
Views 1113
رئيس برشلونة: ميسي باقي بالفريق حتى نهاية مسيرته الكروية

وكالات (صدى):
نفى رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو،صحة ما تردد حول رغبة يونيل ميسي في الرحيل عن النادي مؤكدا على أن اللاعب الأرجنتيني يرغب بالإستمرار في الفريق حتى نهاية مسيرته الكروية.

وتابع بارتوميو ، إن "ميسي يريد الاستمرار، وسنستمتع بوجوده لفترة أطول"، رافضاً إعطاء أي تفاصيل إضافية، مشيراً إلى أن النادي يتفاوض مع العديد من اللاعبين.

ويذكر بان مصادر إسبانية ذكرت أن والد ميسي أوقف التفاوض بشأن تجديد عقد ابنه مع النادي الإسباني، وأن اللاعب أعرب عن رغبته في الرحيل عقب انتهاء تعاقده في صيف 2021، وعدم رضاه عن أسلوب إدارة النادي، وعن تحميله مسؤولية بعض الأزمات التي مر بها برشلونة

Time واتساب

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
واضح*** وصريح***
كفانا الله الأذى والأذية والمواذي بجميع أشكالها ومسمياتها..
واضح*** وصريح***
كفانا الله الأذى والأذية والمواذي بجميع أشكالها ومسمياتها..
عندما يغيب المساء
يقلون النت سرعوه عندنا. وأظهر انهم حرولوه عندنا

أخر الأخبار

نصائح لحماية بطارية الهاتف وضمان عدم نفاذ شحنها بسرعة
نصائح لحماية بطارية الهاتف وضمان عدم نفاذ شحنها بسرعة
Time منذ 44 ثانية Views 1022
كورونا يصيب الفنان محمد صلاح
كورونا يصيب الفنان محمد صلاح
Time منذ دقيقة Views 1021
رئيس برشلونة: ميسي باقي بالفريق حتى نهاية مسيرته الكروية
رئيس برشلونة: ميسي باقي بالفريق حتى نهاية مسيرته الكروية
Time منذ 5 دقائق Views 1113
الصحة تعلن رفع الطاقة الاستيعابية للمختبر الإقليمي في عسير
الصحة تعلن رفع الطاقة الاستيعابية للمختبر الإقليمي في عسير
Time منذ 9 دقائق Views 1257
توامبا يخيب أمل التعاون
توامبا يخيب أمل التعاون
Time منذ 22 دقيقة Views 1546
مؤسسة النقد توضح حقيقة تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة
مؤسسة النقد توضح حقيقة تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة
Time منذ 26 دقيقة Views 1600
شاهد.. عمرو أديب ينهار من البكاء لوفاة رجاء الجداوي
شاهد.. عمرو أديب ينهار من البكاء لوفاة رجاء الجداوي
Time منذ 28 دقيقة Views 1346
عمر فاروق يعلن ارتباطه: هذة السنة هي الأفضل لي
عمر فاروق يعلن ارتباطه: هذة السنة هي الأفضل لي
Time منذ 32 دقيقة Views 1514
بالفيديو.. الإخواني عبدالله النفيسي يحرض على قتل المواطنين الأمريكيين
بالفيديو.. الإخواني عبدالله النفيسي يحرض على قتل المواطنين الأمريكيين
Time منذ 34 دقيقة Views 1788
دهس شخص لعبوره خارج طريق المشاة بجدة
دهس شخص لعبوره خارج طريق المشاة بجدة
Time منذ 39 دقيقة Views 1499