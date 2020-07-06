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كورونا يصيب الفنان محمد صلاح

Time منذ يوم
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كورونا يصيب الفنان محمد صلاح

القاهرة (صدى):
أعلن الفنان المصري الشاب محمد صلاح، أمس الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تم حجزه في أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: " بكتبلكم وأنا على سريري في مستشفى صدر العباسية وبعد عمل أشعة مقطعية على الصدر، اللي أكدت أني مصاب بالوباء اللعين وقالولي تأخرت ليه"؛ مضيفًا: " يمكن تكون آخر كلمات ليا في الدنيا دي… اترددت كتير بس لقيت نفسي مش قادر وبكتب.. لأني حسيت إحساس غريب " .

وتابع الممثل المصري: " حسيت إني مش خايف من الموت.. انا خايف أني أموت قبل ماشوف النجاح "؛ مستطردًا:" استغربت وقولت لنفسي إنت مش خايف من الموت ؟؟؟ قولت والله لا.. أنا خايف أموت قبل ماشوف نجاحي.. بلدنا بقى الحلم فيها.. إنك بس تشتغل.. إنت بس بتحاول طول الوقت إنك تشتغل.. وتخبط على البيبان وكل البيبان بتتقفل في وشك " .

وأضاف: " شباب في أول عمرهم وشباب بقوا رجال ورجال أصبحوا كهول وبنات وسيدات موهوبين خريجي المعاهد والكليات الفنية وما وقفوش أمام كاميرا.. واللي هاجر واللي اكتئب واللي انتحر.. أجمل مافي الوجود الحلم والطموح وأقبح مافي الوجود عدم تحقيق الحلم أو الطموح ده " .

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
مشبب محمد القحطاني
الله يعز دولتنا وحكامنا ، ال سعود هم فخر العرب والمسلمين
كامل العنزي
انت اكبر منافق يالهاشمي معروف تاريخك الاسود حرباء متلونه السعوديه منصوره بحول الله بملكها وشعبها
سوالف عجب
ستفرج ان شاء الله

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