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«العدل» توضح طريقة الاستفادة من خدمات صندوق النفقة (فيديو)

Time منذ 33 دقيقة
Views 1283
«العدل» توضح طريقة الاستفادة من خدمات صندوق النفقة (فيديو)

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، طريقة الاستفادة من خدمات صندوق النفقة، وذلك في حال صدور حكم بالنفقة ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يتم عن طريق:

- الدخول إلى موقع صندوق النفقة من هنــــــا .

- اختيار الدخول إلى المنصة.

- إدخال رقم الهوية أو الإقامة.

- سيصلك رقم التحقق على جوالك المسجل في أبشر.

- اختيار طلب جديد.

- تعبئة البيانات الشخصية.

- تحديد صفة مقدم الطلب (المستفيد نفسه أو وكيل عنه)

- معلومات الحكم يوجد 3 خيارات وفي المرحلة الحالية تتم خدمة من لديهم (حكم ابتدائي أو نهائي).

- تعبئة بيانات الحكم (الرقم والتاريخ وإرفاق نسخة من الحكم).

- تعبئة بيانات المنفق (رقم هويته وتاريخ ميلاده).

- تعبئة بيانات المستفيد الأول من النفقة ثم اختيار حفظ.

- تحديد الحالة الوظيفية إذا كان مقدم الطلب يعمل يرفق تعريف من العمل.

- تحديد الحالة الصحية لمقدم الطلب وإرفاق ما يثبت أي مرض.

- تحديد حالة السكن إما مالك ويرفق ما يثبت ذلك أو مستأجر ويرفق عقد الإيجار أو غير ذلك.

- كتابة رقم IBAN مع إرفاق إفادة مختومة من البنك، ويمكن إرفاق بطاقة البنك التي تحمل رقم الـIBAN إذا كان الرقم مدونًا في صك الحكم أو قرار التنفيذ.

- تحديد نوع العلاقة بالمنفق (منهم أم الأبناء أو الأبناء أو أحد الوالدين).

- وإذا كان الحكم قد نص على تحديد نفقة لك يتم اختيار ذلك وكتابة مقدار النفقة المحدد في الحكم.

- ويمكن من خلال قائمة المستفيدون إضافة أي مستحق للنفقة من أبناء وغيرهم بتعبئة بياناتهم.

- اختيار تقديم الطلب والتأكيد على جاهزيته باختيار "نعم".

- قراءة الشروط والأحكام والإقرار بصحة البيانات الإقرار وتأكيد تقديم الطلب.

- ستصلك رسالة بعد دراسة ومعالجة الطلب، إما بقبول الطلب أو تنبيهك إذا وجدت أي ملاحظات على الطلب المقدم.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعني كرونا من العادات والتقاليد المتوارثه😂
وجيه
المسأله ماهي مسألة مواطن واجنبي المشكله كلها ان راعي البقاله الصغيره اللي ماعنده شهادة صريبيه بيشتري من تاجر الجمله بضريبه ولازم يبع السلعه بزياده عشان يغطي قيمة الزياده ف المبلغ اللي اشترى فيه البضاعه وعاد انت وضميرك
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
داوى نفسه بنفسه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر
الغامدي
من حق المواطن يعرف اللي له واللي علية يا اخوان بعض المحلات أو البقالات ما عندها أو ماهي مسجله في الضريبة ويشتري من موزع عليه ضريبة في هذا الحاله يرفع سعره لانه قد دفع الضريبة بس انت وانا ندفعها لصاحب المنشأة اللي قد دفعها للموزع اللي راح يدفعها للدوله

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