«العدل» توضح طريقة الاستفادة من خدمات صندوق النفقة (فيديو)

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، طريقة الاستفادة من خدمات صندوق النفقة، وذلك في حال صدور حكم بالنفقة ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يتم عن طريق:
- الدخول إلى موقع صندوق النفقة من هنــــــا .
- اختيار الدخول إلى المنصة.
- إدخال رقم الهوية أو الإقامة.
- سيصلك رقم التحقق على جوالك المسجل في أبشر.
- اختيار طلب جديد.
- تعبئة البيانات الشخصية.
- تحديد صفة مقدم الطلب (المستفيد نفسه أو وكيل عنه)
- معلومات الحكم يوجد 3 خيارات وفي المرحلة الحالية تتم خدمة من لديهم (حكم ابتدائي أو نهائي).
- تعبئة بيانات الحكم (الرقم والتاريخ وإرفاق نسخة من الحكم).
- تعبئة بيانات المنفق (رقم هويته وتاريخ ميلاده).
- تعبئة بيانات المستفيد الأول من النفقة ثم اختيار حفظ.
- تحديد الحالة الوظيفية إذا كان مقدم الطلب يعمل يرفق تعريف من العمل.
- تحديد الحالة الصحية لمقدم الطلب وإرفاق ما يثبت أي مرض.
- تحديد حالة السكن إما مالك ويرفق ما يثبت ذلك أو مستأجر ويرفق عقد الإيجار أو غير ذلك.
- كتابة رقم IBAN مع إرفاق إفادة مختومة من البنك، ويمكن إرفاق بطاقة البنك التي تحمل رقم الـIBAN إذا كان الرقم مدونًا في صك الحكم أو قرار التنفيذ.
- تحديد نوع العلاقة بالمنفق (منهم أم الأبناء أو الأبناء أو أحد الوالدين).
- وإذا كان الحكم قد نص على تحديد نفقة لك يتم اختيار ذلك وكتابة مقدار النفقة المحدد في الحكم.
- ويمكن من خلال قائمة المستفيدون إضافة أي مستحق للنفقة من أبناء وغيرهم بتعبئة بياناتهم.
- اختيار تقديم الطلب والتأكيد على جاهزيته باختيار "نعم".
- قراءة الشروط والأحكام والإقرار بصحة البيانات الإقرار وتأكيد تقديم الطلب.
- ستصلك رسالة بعد دراسة ومعالجة الطلب، إما بقبول الطلب أو تنبيهك إذا وجدت أي ملاحظات على الطلب المقدم.