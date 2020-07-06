بنك التنمية الاجتماعية يستكمل معالجة الطلبات الواردة للاستفادة من مباردته

نايف السالم (صدى):
ضمن حزمة مبادرات دعم بنك التنمية الاجتماعية التي أعلن عنها مؤخرا والتي تستهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية جراء الآثار الاقتصادية الناتجة عن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي اشتملت على كلاً من: تأجيل اقساط المنشآت الممولة من قبل البنك لمدة ٦ اشهر اعتبارا من شهر أبريل وإعادة جدولة التمويلات القائمة، حيث يعلن البنك عن استكمال معالجة الطلبات الواردة للاستفادة من المبادرة والتي بلغ عددها نحو ٩٥٠٠ منشأة تجارية على مستوى مناطق المملكة ممولة من عملاء البنك، بقيمة مالية تجاوزت الـ١٥٠ مليون ريال، وقد شملت المبادرة تمديد فترة السماح لعملاء البنك مدة ٦ أشهر إضافية، وإعادة جدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، وكذلك إرجاء استحقاق سداد ٦ أشهر اعتبارًا من شهر أبريل الماضي.
ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات واستراتيجية البنك في دعم المنشأت الناشئة والصغيرة، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال تمكنهم من البدء في مشاريعهم التجارية وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة، من خلال دعم وتمويل المنشآت الناشئة والصغيرة في كافات القطاعات.
من جانبه، أكد نائب الرئيس لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة الأستاذ أحمد بن علي الزهراني، أن البنك استشعارا لدوره كممكن ضمن الجهات الداعمة لرواد الاعمال وأصحاب المنشئات وفي ظل تداعيات الجائحة صمم برنامجا لدعم المنشات يخدم اصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة فــي القطاعات الواعدة وذات الأولوية، شمل تقديم البنك لمحفظة تمويلية مخصصة للقطاع الصحي ، زيادة المخصصات التمويلية عبر شركاء التمويل لتوفير مزيدًا من السيولة المدعومة لرواد الاعمال ، تخصيص ٢ مليار لتمويل المنشات القائمة في القطاعات التي تخدم معالجة التحديات خلال الازمة الحالية بالإضافة الى تمديد فترة سماح ، تأجيل الاقساط المستحقة وإعادة جدولة التمويلات القائمة للمنشآت الممولة من قبل البنك مستهدفين تجاوزهم الأزمة الحالية ومساندتهم على استمرارية أعمالهم.
واكد الزهراني ان البنك حرص على الاستجابة السريعة سواء من خلال الفرق الداخلية او الأنظمة والأتمتة لمعالجة طلبات العملاء وتقديم رحلة ميسرة ومرنة لهم، من موظفين التقنية و منصات التواصل وخدمة العملاء الآنية للاستفادة من برنامج الدعم.
وبين الزهراني أن المنشآت التي استفادت من المبادرة شملت العديد من القطاعات مثل : (التعليم ، التجزئة ، الصناعات التحويلية ، الخدمات الإدارية وانظمة الدعم ، الإعاشة والإيواء، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الفنون والترفيه والتسليه، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي) مؤكدا أن التغطية الجغرافية للمنشآت المستفيدة من الدعم شملت معظم مناطق المملكة، فيما تصدرت مشاريع منطقة مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية باقي مناطق المملكة.
ويعد البنك بوابة التمويل الأكبر والأوسع نفاذا للمنشآت الناشئة والصغيرة، بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن أكثر من 2.7مليون مواطن ومواطنة استفادوا من خدمات ومنتجات بنك التنمية الاجتماعية منذ تأسيس البنك في عام 1391 هـ حيث تجاوز حجم الدعم والتمويل 107 مليار ريال في التمويل الاجتماعي وكذلك تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني هنا