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مؤسسة النقد توضح حقيقة تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1592
مؤسسة النقد توضح حقيقة تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة

الرياض (صدى):
أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الاثنين، حقيقة ما تم تداوله حول تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة.

وأكدت مؤسسة النقد، في بيان لها، على عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في شأن توجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة، التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.

وقالت "ساما" أن البنوك والمصارف تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
يقلون النت سرعوه عندنا. وأظهر انهم حرولوه عندنا
ابو محمد 😎
ممتاز ..
عندما يغيب المساء
يا زينه
عندما يغيب المساء
يا زينه

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