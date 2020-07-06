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عمر فاروق يعلن ارتباطه: هذة السنة هي الأفضل لي

Time منذ يوم
Views 2117
عمر فاروق يعلن ارتباطه: هذة السنة هي الأفضل لي

المنامة (صدى):
فاجأ نجم اليوتيوب البحريني عمر فاروق، جماهيره بإعلان خطبته من الفنانة أمل البلوشي ، حيث نشر صورة رومانسية لهما.

وأظهرت الصورة التي جمعته بخطيبته ، وهو يضع يده على خصرها فيما بدت ملامحهم سعيدة. وكتب عمر فاروق في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستقرام:

وقال فاروق أنه يمكن مو أفضل سنة على العالم ، لكنها أكيد أفضل سنة لي، من الناحية الشخصية، لأني عرفت فيها معنى الأمل، تعمّقت فيه وعشته، ولأول مرة قدرت أرتبط فيه، روحيًا، فكريًا، وجسديًا. القصة عميقة جدًا في قلبي، لا يكفيها كابشن انستقرام، ولا ربما رواية حتى، ولكن الأهم فيها أنّها هي السنة اللي خطبت فيها حُب حياتي أَمَلْ، رسامة الأمل.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
مشبب محمد القحطاني
الله يعز دولتنا وحكامنا ، ال سعود هم فخر العرب والمسلمين
كامل العنزي
انت اكبر منافق يالهاشمي معروف تاريخك الاسود حرباء متلونه السعوديه منصوره بحول الله بملكها وشعبها
سوالف عجب
ستفرج ان شاء الله

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