تعرف على الطاعون الدبلي الذي أعلنت عنه الصين وحذرت من خطورته

بكين (صدى):
أعلنت الصين عن مرض حيواني جديد أطلقت عليه الطاعون الدبلي محذرة من خطورته وهو ينتشر بين القوارض الصغيرة"الفئران والجرزان والبراغيث، ويقضي هذا المرض على ثلثي المصابين في حال عدم خضوعهم للعلاج.
ويعد مرض الطاعون قديم جدا وأودى بحياة الملايين من البشر في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وأطلق عليه “الموت الأسود”، لظهور بقع من الدم تصبح سوداء تحت جلد المصاب، حيث تنتقل العدوى إلى الإنسان عن طريق البراغيث، لذلك مراعاة النظافة العامة والتحكم في تكاثر الفئران وانتشارها تساعد في الوقاية من خطر هذا المرض .
وينتشر هذا المرض من دولة الى أخرى عن طريق الفئران التي تنتقل بواسطة وسائل النقل، وسبق أن دمر هذا المرض حضارات عديدة عبر التاريخ، وهو يأتي في ثلاثة أنواع الطاعون الدبلي يسبب التهاب اللوزتين والغدد اللمفية والطحال وتظهر أعراضه على شكل حمى وصداع ورعشة وآلام في العقد اللمفاوية.
وياتي النوع الثاني وهو الطاعون الدموي تتكاثر فيه الجراثيم في الدم وتسبب حمى ورعشة ونزفا تحت الجلد أو في أماكن أخرى من جسم المصاب، وآخرهم الطاعون الرئوي تدخل الجراثيم إلى الرئتين وتسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي، ويمكن أن تنتقل العدوى إلى الآخرين من الشخص المصاب بهذا النوع، أي يمكن أن يكون هذا النوع وسيلة للإرهاب البيولوجي.