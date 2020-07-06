شاهد.. فهد الشليمي: قطر تنفق مليارات الدولارات لإعادة انتخاب أردوغان

ماجد القزيز (صدى):
أكد رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام فهد الشليمي، اليوم الاثنين، أن قطر تنفق مليارات الدولارات لإعادة انتخاب الأتراك للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
وقال فهد الشليمي، خلال مشاركته مع قناة "العربية"، أن ما يحدث هو استنزاف الأموال القطرية التي كان من الممكن أن يتم إنفاقها على الدول العربية التي تعاني من الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح "الشليمي" أن هذا الدعم المادي موجه لحزب العدالة والتنمية في تركيا لكي يعاد انتخاب أردوغان مرة أخرى؛ مشددًا على أن الرئيس التركي يحرم سوريا من مياه الفرات وينسق مع إثيوبيا حول سد النهضة.