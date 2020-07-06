فان دام ناعيا رجاء الجداوي: ستعيشين دائما في ذاكرتي

أميرة خالد (صدى):
نعى النجم جان كلود فان دام الفنانة المصرية رجاء الجداوي ، بكلمات مؤثرة عبر حسابه انستجرام، حيث نشر صورة تجمعه معها حينما تقابلا معاً بالمملكة قبل أشهر.
وعلق فان دام على الصورة بكلمات توضح عدم تصديقه لرحيلها المفاجئ حين كتب : "أنا في صدمة! إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجي.
وتابع فان دام التقيت بها قبل بضعة أشهر ، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة - لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت ... ولكن ، ستعيش دائمًا في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. صلى الله على روحها.