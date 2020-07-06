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قيادي سوداني يفجر مفاجاة بشأن سد النهضة

Time منذ ساعة
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قيادي سوداني يفجر مفاجاة بشأن سد النهضة

الخرطوم (صدى):
فجر قيادي سوداني في قوى الحرية والتغيير محمد وداعة، مفاجأة بأن أثيوبيا بدأت بالفعل في ملء سد النهضة سرا، الأمر الذي تسبب في نقص حصة المياه في السودان.

و قال وداعة، إن “جميع الأدلة تؤكد ذلك وأن السودان اشتكى من قلة المياه التي ترد لها في يوليو/ تموز الحالي”، مؤكدا أن “هذه الخطوة أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء”.

وتوقع القيادي السوداني، أن “يزداد الأمر سوءا على السودان، متهما إثيوبيا بالسعي إلى تخزين المياه والتحكم فيها رغم إخلال ذلك بكل اتفاقيات المياه”، مشيرا إلى أن إثيوبيا “الآن تحتل نحو مليوني فدان من الأراضي السودانية”، ووصفها بـ”القوة الاستعمارية”.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
يقلون النت سرعوه عندنا. وأظهر انهم حرولوه عندنا
ابو محمد 😎
ممتاز ..
عندما يغيب المساء
يا زينه
عندما يغيب المساء
يا زينه
عندما يغيب المساء
يا زينه

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