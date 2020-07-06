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«الحصيني»: أمطار متفاوتة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة

Time منذ ساعة
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«الحصيني»: أمطار متفاوتة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة

جازان (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الاثنين 1441/11/15هـ -إن شاء الله - أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من سلطنة عمان واليمن" .

وفي السياق نفسه، أضاف " الحصيني " : " ومتوقع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وشرقها - إلا أن يصرفها الله - والله أعلم " .

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
يقلون النت سرعوه عندنا. وأظهر انهم حرولوه عندنا
ابو محمد 😎
ممتاز ..
عندما يغيب المساء
يا زينه
عندما يغيب المساء
يا زينه
عندما يغيب المساء
يا زينه

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