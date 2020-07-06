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مصير الإيطالي جيوفينكو في نادي الهلال

Time منذ 27 دقيقة
Views 1427
مصير الإيطالي جيوفينكو في نادي الهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر مصير النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، بين صفوف نادي الهلال بأنه قارب على الرحيل إلى الدوري الإيطالي.

وأوضحت المصادر بأن حديث إدارة الهلال، عن إقتراب رحيله للدوري الإيطالي يعد تأكيد شبه رسمي على بقاء جيوفينكو مع ”الزعيم“ الموسم المقبل، مردفين بأن اللاعب طلب من إدارة النادي إحضار عائلته إلى الرياض تمهيدا لاستقرارهم معه في الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أنه لا صحة للأنباء المتداولة في الصحف الإيطالية عن رغبة اللاعب في الرحيل عن الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا استمراره مع ”الزعيم“ الموسم المقبل.

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أحدث التعليقات

أبو احمد
ما شاء الله عليه من فين، جاء هذا الرجل الحليوه
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابوفيصل
فيه غلط في الموضوع راعي البقاله او اي متجر تجزئه يبيع بالسعر بعد الضريبه اي لو كان سعر المنتج 10 ريال لازم يكتب عليه 11.5 وان لم يفعل يتعرض لغرامه ماليه من وزاره التجاره وان اخذ ضريبه وهو غير مشترك في نظام الضريبه المضافه يعاقب من الزكاه والدخل
ابو محمد 😎
الله يعين ...
عامر
والله هذا الي يصير معانا في البقالات إلى يعملون فيها الأجانب للأسف

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