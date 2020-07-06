مصير الإيطالي جيوفينكو في نادي الهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر مصير النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، بين صفوف نادي الهلال بأنه قارب على الرحيل إلى الدوري الإيطالي.
وأوضحت المصادر بأن حديث إدارة الهلال، عن إقتراب رحيله للدوري الإيطالي يعد تأكيد شبه رسمي على بقاء جيوفينكو مع ”الزعيم“ الموسم المقبل، مردفين بأن اللاعب طلب من إدارة النادي إحضار عائلته إلى الرياض تمهيدا لاستقرارهم معه في الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أنه لا صحة للأنباء المتداولة في الصحف الإيطالية عن رغبة اللاعب في الرحيل عن الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا استمراره مع ”الزعيم“ الموسم المقبل.