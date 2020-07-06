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"جينيسيس" تحصد المركز الأول للسيارات الأكثر فخامة للمرة الرابعة على التوالي

Time منذ 4 أيام
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"جينيسيس" تحصد المركز الأول للسيارات الأكثر فخامة للمرة الرابعة على التوالي

أميرة خالد (صدى):
حصدت العلامة التجارية الكورية " جينيسيس" المركز الأول للسنة الرابعة على التوالي لصناعة السيارات الأكثر فخامة، من خلال دراسة قامت بها لجنة عالمية متخصصة في دراسات صناعة وإنتاج السيارات الفاخرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في إطار دراسة الجودة الأولية ل (جي دي باور 2020 الولايات المتحدة) والتي

وكان ذلك في إطار دراسة الجودة الأولية ل (جي دي باور 2020 الولايات المتحدة) والتي تهدف إلى وضع تصنيف لشركات صناعة السيارات يتعلق بنسبة المشاكل بين كل مائة سيارة مباعة.

وأوضحت الدراسة التي اعتمدت في نتائجها ردود فعل مالكي سيارات جينيسيس، أن سيارات جينيسيس تمتعت بأقل ردود فعل سلبية وأقل من 17 مشكلة لكل 100 مركبة بالمقارنة مع ثاني أفضل علامة تجارية فاخرة، وأقل من 24 مشكلة بالمقارنة مع مستخدمي السيارات الجديدة موديل 2020 بشكل عام والذين شاركوا في تقييم جي دي باور.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .
. راعــي الـددســـن .
.◀️دامها علاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه▶️. أجل ماعــلاك منــهم و من مظــاهراتــهم .

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