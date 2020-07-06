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نسخة للقرآن من القرن الخامس عشر كتب على ورق ملون مطلي بالذهب
منذ 21 دقيقة
535
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أحدث التعليقات
أبو احمد
ما شاء الله عليه من فين، جاء هذا الرجل الحليوه
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابوفيصل
فيه غلط في الموضوع راعي البقاله او اي متجر تجزئه يبيع بالسعر بعد الضريبه اي لو كان سعر المنتج 10 ريال لازم يكتب عليه 11.5 وان لم يفعل يتعرض لغرامه ماليه من وزاره التجاره وان اخذ ضريبه وهو غير مشترك في نظام الضريبه المضافه يعاقب من الزكاه والدخل
ابو محمد 😎
الله يعين ...
عامر
والله هذا الي يصير معانا في البقالات إلى يعملون فيها الأجانب للأسف
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