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«ساند» يوضح شروط وخطوات التسجيل

Time منذ 36 دقيقة
Views 1610
«ساند» يوضح شروط وخطوات التسجيل

الرياض (صدى):
تتمثل شروط برنامج ساند، في أن لا يتجاوز عمر الشخص المتقدم للحصول على راتب ساند عن 60 عاماً على الأكثر.

أن يكون حاملًا للجنسية السعودية، وأن يكون من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

ومن ناحية طريقة وخطوات التسجيل؛ فإنها تشمل: الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات في المملكة العربية السعودية، والذي يمكنك الوصول له مباشرة عن طريق الضغط على هذا الرابط من هنـــــــــا .

ويتم بعد ذلك: كتابة اسم المستخدم الخاص بك، كتابة كلمة المرور الخاصة بك؛ ثم الضغط على خيار "تقديم طلب الاستحقاق"، كتابة رقم الآيبان، رفع الطلب أو انتظار النتيجة عن مدى استحقاقك من عدمه.

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أحدث التعليقات

أبو احمد
ما شاء الله عليه من فين، جاء هذا الرجل الحليوه
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابوفيصل
فيه غلط في الموضوع راعي البقاله او اي متجر تجزئه يبيع بالسعر بعد الضريبه اي لو كان سعر المنتج 10 ريال لازم يكتب عليه 11.5 وان لم يفعل يتعرض لغرامه ماليه من وزاره التجاره وان اخذ ضريبه وهو غير مشترك في نظام الضريبه المضافه يعاقب من الزكاه والدخل
ابو محمد 😎
الله يعين ...
عامر
والله هذا الي يصير معانا في البقالات إلى يعملون فيها الأجانب للأسف

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