أسرار جديدة حول الهيكل الجنائزي المكتشف بدومة الجندل

الرياض (صدى):
كشفت الباحثة بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أوليفيا مونوز، اليوم الاثنين، عن أسرار جديدة بشأن الهيكل الذي تم اكتشافه بالمملكة؛ حيث قالت أنه مصنوع من جدران حجرية جافة تحتضن كتلة من الصخور غير المنتظمة.
وأوضحت أوليفيا مونور، أنه كان يستخدم على الأرجح لممارسة بعض الطقوس الجنائزية والتذكارية؛ فيما يمتد طوله لأكثر من 34 متراً، وهو عبارة عن منصة على شكل مثلث ممدود، كما أن اتجاهه الذي يتماشى مع شروق الشمس وغروبها في فصل الشتاء، ووجود بقايا بشرية في داخله بمثابة مؤشر إلى وظيفته الجنائزية.
وأكدت الباحثة الفرنسية، أنه يمكن العثور على هياكل مشابهة لهذا المعلم في البلدان المجاورة للمملكة، ما يدل على أن السكان الذين شيَّدوها تواصلوا وتنقلوا عبر مساحة شاسعة للغاية، وأنهم يتشاركون بالتأكيد بعض القيم والأعراف الثقافية.